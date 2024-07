La Lips League de Artesa de Segre cierra su segundo año

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Lips League, competición que crearon el año pasado en Artesa de Segre Nil Baró y Julià Jou siguiendo el modelo de Gerard Piqué con su Kings League, se ha ampliado en esta segundo edición a las categorías de base. La competición de Fútbol 7 ha contado en esta edición con 15 equipos sénior, repartidos en dos divisiones, con 160 jugadores, pero también ha creado la Lips League Júnior, con 13 equipos benjamines y alevines, repartidos en tres divisiones y 130 jugadores. El campeón sénior ha sido el Superviles FC, de Artesa de Segre, seguido del Equipo C de Linyola. En Júniors el Rudes FC, de Artesa de Segre ganó en la Fase Oro y Darwins FC, de Artesa de Segre, en Fase Plata.

“El torneo, como el año pasado, ha sido un gran éxito, no solo de participación, también de público. Más de 600 personas han venido a ver los partidos en el campo de Fútbol 7 de Artesa de Segre”, explica Julià Jou, quien añade que “el torneo de base también ha tenido un gran interés, con mucha participación de los padres”. El éxito ya les ha animado a montar una tercera edición la próxima temporada en la que “mantendremos la competición Júnior, aunque la sénior seguramente la haremos en menos días, porque se ha hecho un poco larga”, añade. Y es que mientras el torneo Júnior se concentró en un fin de semana, el Sénior duró seis semanas. Todos los partidos se retransmitieron por Twich.La competición es una adartación libre del torneo creado por Piqúé, ya que tiene sus propias cartas dinamizadores. “Sí, nosotros tenmos que a la quinta falta se lanza en penalti shoot out, desde medio campo; una tarjeta amarilla son dos minutos de exclusión; durante tres minutos desaparece el fuera de juego o que durante dos minutos el portero no puede tocar el balón con las manos”, añade Jou.