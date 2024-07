Saúl Craviotto afronta en París sus quintos Juegos Olímpicos: 'No me obsesiona superar a David Cal'

Serán sus quintos Juegos, ha ganado cinco medallas olímpicas y no tiene que demostrar nada a estas alturas. ¿Se afronta de forma muy diferente esta cita de París comparándola con la primera vez?

Bueno, lo que es preparación física y demás es bastante similar aunque lógicamente con el paso del tiempo han habido variaciones. Hemos ido aprendiendo nuevos métodos y nuevos sistemas de trabajo, pero bueno, básicamente estás cuatro años preparándote para estas pruebas que duran segundos, en este caso la de este año minuto y pico, pues puede ser pero no mucho. A nivel psicológico, pues sí que se aprende con el paso de los años. La experiencia es un grado y en los primeros Juegos de Pekín de 2008 en los que tenía 23 años, los afronté de alguna manera con esos nervios iniciales, esa emoción y esa ilusión que te da vivir una primera experiencia. Pero evidentemente cuando llevas cinco Juegos ya sé lo que me espera allí. Quizás no tengo esa emoción tan grande, pero los Juegos Olímpicos son mágicos, es la prueba por excelencia a nivel deportivo mundial y es algo maravilloso y, evidentemente, que estoy nervioso, estoy tenso y bueno, yo creo que es algo muy bonito.

¿Cómo ha ido todo el proceso de preparación? ¿Ha sido diferente al de otros ciclos olímpicos?

La verdad es que ha sido un proceso muy bueno, diría que óptimo. Es verdad que ha sido un ciclo olímpico más corto debido a la pandemia, de solo tres años desde Tokio, y lo cierto es que estamos entrenando muy bien. Los cuatro tripulantes somos los mismos de Tokio, o sea que ya nos conocemos, ya somos casi como hermanos y esta vez consistía en pulir detalles. Llevamos tres años puliendo pequeños detalles, mejorando un poquito aquí un poquito allá, mejorando la salida.. Al final la preparación ha sido muy buena porque ha habido un feeling increíble en el grupo y eso también ayuda a que el camino sea más más bonito. Tengo la suerte de tener una relación magnífica con los compañeros y con el entrenador. En cuanto a si la preparación ha sido algo diferente a otros ciclos, pues vas variando cosas, vas conociéndote mejor a ti mismo y sabes lo que te viene bien y lo que te viene mal. Con el paso de los años vas evolucionando, ya no soy el mismo Saúl con 39 años que con 23 que aguantaba más series en el plano físico que ahora que tengo que hacer más hincapié en el descanso.

¿Puede desempatar con David Cal y ser el deportista español con más medallas olímpicas. ¿Siente presión por ello?

Pues la verdad que no pienso en ello. No es una cosa que me obsesione lo de superar a David Cal. Como me decía en la primera pregunta, ya no tengo que demostrar nada a estas alturas y la verdad es que no tengo esa sensación de tener que demostrar nada, ni superar límites, ni récords, ni medallas. Digamos que voy haciendo mi carrera. cada deportista ha hecho la suya con sus circunstancias y con sus situaciones y si consigo otra medalla, pues genial, pero pero no siento la presión de superar a nadie, o sea, yo creo que si no consiguiera medalla y me quedara con las cinco que tengo, pues ya puedo estar más que satisfecho.

En la calle habrá gente que le conozca más por sus habilidades culinarias, después de ser el ganador de una edición del concurso televisivo Masterchef Celebrity, que por sus éxitos deportivos. ¿Cómo consigue llevar la fama y que no le afecte?

La fama yo creo que es más una percepción que la gente tiene de mí que lo que realmente soy. Considero que no he cambiado o al menos lo intento. Creo que tengo los pies en el suelo y claro que noto que la gente me mira, me observa como alguien conocido, pero yo en realidad soy el mismo de siempre, un tío normal. El papá de tres niñas que llevo al cole. Voy al supermercado, voy a entrenar, o sea una vida bastante normal. Lo más importante es saber de dónde vienes, tener los pies en el suelo, ser una persona normal y corriente y ya está. Ah y saber que la fama que pueda tener es solo una moda.

Me hablaba de sus hijas. ¿Cómo se compagina la labor de padre con la de deportista olímpico?

Es verdad que mi rutina es diferente a la de digamos un trabajador que trabaja de lunes a viernes, que tiene un horario y luego llega a casa. Un deportista lo es las 24 horas los 7 días a la semana. Tengo que estar constantemente cuidando la faceta del descanso y cuando llego a casa tengo a tres niñas de 9, de 6 y de un añito y medio que dan guerra y quieren jugar con papá como cualquier niña. Todo lo que pueda entre comillas cansar ser padre de tres hijas pequeñas siendo deportista olímpico, la verdad es que compensa. Son mi alegría y mi motor.

¿Le acompañarán a París?

Las dos mayores, Valentina y Alejandra. La pequeña se quedará con unos cuñados míos en Asturias. Va a venir mucha gente de Lleida a verme, mis padres mis hermanas, mis sobrinos... A Tokio no pudieron ir pero estos son aquí cerca y seguro que me van a animar y empujar. Para mis hijas será algo inolvidable y para mí también.

¿Qué le viene a la cabeza cuando piensa en todos los éxitos que ha logrado? ¿Y qué reflexión haría como deportista y como persona para esos niños/as que empiezan en el deporte?

Estoy orgulloso de todo lo que he logrado, pero aunque la gente solo ve una carrera exitosa, que lo es, también ha habido muchos fracasos y ha sido gracias a ellos y el afán de superación lo que me ha permitido todo el éxito que tengo. También me siento orgulloso de toda la gente que me ha ayudado a conseguirlo. No son éxitos solo míos. Y a los niños que empiezan en el deporte les diría que tienen que hacer actividad física y probar muchos deportes. Yo empecé jugando a fútbol, luego hice kárate y piragüismo y, al final, elegí el que más me gustaba y más me divertía. Les diría que se empapen de valores como el compañerismo, la constancia, el afán de superación, que sepan que es importante tener objetivos y marcarse metas, pero siempre con la humildad suficiente para dejarse ayudar y crear una estrategia, una planificación.. Y, sobre todo, trabajar, trabajar y trabajar, así es como se consiguen las cosas en el deporte, en los estudios y en cualquier faceta de la vida. Y ser buena persona. Eso es lo más lo más importante en la vida.

Vive desde hace años lejos de su ciudad por su trabajo, pero siempre la tiene presente. ¿Qué significa Lleida y su gente para usted?

Son mis raíces. Soy de Lleida y lo digo allá donde voy con orgullo y con la cabeza bien alta. Son mis recuerdos de infancia. Vivo en Asturias, pero he trasladado costumbres de allí aquí como comer caracoles y calçots o el pan con tomate (ríe). Y de su gente solo puedo decir que es maravillosa, la quiero y siempre que puedo me escapo hacia allá.