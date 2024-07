Debut serio en Villarreal

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida solventó su primer amistoso de pretemporada con un empate (1-1) ante el Villarreal B, un rival que la pasada temporada competía en Segunda División y que esta lo hará en Primera RFEF. Sin embargo, el equipo de Marc García supo solventar la diferencia de categoría con un juego intenso y la participación de toda la plantilla –incluido el nigeriano Efe Ugiagbe– para plantar cara a su rival y reponerse del 1-0 inicial con el empate de Campins.

En su primer once, Marc García partió con un esquema de 4-2-3-1, que se convertía en 4-4-2 con Adri Gené alternando la mediapunta y la punta de ataque, que ocupó de inicio Naranjo. Los tres únicos nombres que repetían en el once que ya estaban la pasada campaña fueron Iñaki en portería, Campins, que regresó a su posición natural de lateral derecho, y Quadri, que compartió el doble pivote con el recién llegado Adri Lledó. Solbes, Operé y Domingo completaron la zaga, mientras que las bandas fueron para Iglesias y Unai García, en una alineación con hasta ocho caras nuevas.Naranjo fue el más activo en los primeros minutos, en los que el Lleida dio una imagen muy seria. Sin embargo, una jugada trenada del filial ‘groguet’, con muchos jugadores juveniles y del C porque gran parte de su plantilla está haciendo la pretemporada en el primer equipo, acabó con el 1-0 obra del delantero uruguayo Ferrari (1-0, 14’).El conjunto de Marc García reaccionó y empató en una falta lateral, prolongada en el primer palo y rematada de volea por Campins para igualar en el 25 (1-1). Poco después, Gené tuvo un mano a mano para adelantar a los suyos tras un buen pase de Lledó, que el portero desbarató con una buena parada.En el descanso, el técnico azul cambió a ocho jugadores, dando entrada a los otros cinco fichajes (Parra en portería, Yeray, Fuentes, Iker García y Fran Pérez), que se sumaron a Musa Isah, Òscar Rubio y Cortijo. Con los cambios, bajaron mucho las llegadas a las áreas y el Lleida solo inquietó con un cabezazo de Yeray y un tiro de Fran Pérez. Sobre la hora de encuentro, también entraron Combes, el juvenil Urrea y Efe –que tuvo un buen debut– para dar descanso a Gené, Naranjo e Iglesias. La ocasión más clara para romper el empate cayó del bando local, con un tiro desde el centro del campo que se estrelló en el larguero.

Joan Campins celebra con Adri Gené el primer tanto azul de la pretemporada que valió el empate.

Marc García: “Se han visto muchas cosas de las que nos gustaría ver”

El técnico del Lleida, Marc García, se fue con “muchas más sensaciones positivas que negativas” tras su debut como entrenador azul “en el que se han visto muchas cosas de las que nos gustaría ver más adelante”, declaró. El entrenador destacó que “nos hemos enfrentado a un rival de nivel que nos ha dado una lección, que debemos jugar siempre de tú a tú ante cualquier rival”. Pese a considerar que “hemos estado muy bien por el poco tiempo que llevamos”, reclamó “ser más agresivos en ataque y finalizar más y que los centrales sean más valientes”. Sobre la formación del equipo, dijo que “no tiene porque ser la que use en la temporada”.