Finlandia ficha en Lleida

“Tengo 24 años y si no lo pruebo ahora ya no lo probaré nunca”, explica Guillem Porta, que el lunes partió hacia Finlandia para debutar en el fútbol profesional. Porta, que ha jugado las tres últimas temporadas en el Mollerussa, con el que ascendió a Tercera RFEF y donde era uno de los capitanes, ha fichado por el Salon Palloilijat, un equipo de la Segunda división de Finlandia. “Pienso que es una buena oportunidad, el fútbol será diferente, pero es profesional”, añade.

Centrocampista técnico, Guillem Porta veía complicado dar un salto aquí. “Tenía ofertas para seguir en el Mollerussa y de algún equipo de Segunda RFEF, pero aquí es más complicado progresar. Hace tiempo que tenía la idea de salir al extranjero y ahora se ha dado la oportunidad”, añade.“Hace unos días estuve allí, ví los estadios, conocí gente y ahora ha contactado conmigo Jordi Aluja, de Cambrils, que es el entrenador del Salon Palloilijat. Buscaban un centrocampista técnico, de mi perfil.. me ofrecen contrato profesional, casa, manutención.. quiero probar”, añade el de Vila-sana, que firma hasta octubre. “Debido a la climatología, la Liga allí dura desde abril a octubre. Así que de momento estaré hasta octubre”. Su nuevo equipo es quinto en una Liga de diez. La competición se denomina Ykkösliiga y el campeón asciende a Primera y el segundo clasificado se juega el ascenso en un play off.De su nuevo destino explica que “la sociedad es diferente a la nuestra, la gente es un poco más fría, pero me llevé una buena impresión y allí valoran mucho a los futbolistas españoles”, añade Porta, que no tendrá problemas de comunicación ya que domina el inglés.Después de los tres últimos años que ha jugado en el Mollerussa, en los que ha jugado dos eliminatorias de la Copa del Rey ante rivales de Primera, ha logrado su ascenso a Tercera RFEF y la permanencia la pasada temporada, explica que “quiero agradecer la confianza que me dio Jordi Cortés y todo su staff técnico en estos años y, al mismo tiempo, agradecer a la anterior junta directiva y a la actual, el trato que he recibido, así como el apoyo que me han dado especialmente en estos últimos días”.Su objetivo en estos meses que quedan de Liga es adaptarse a la competición finlandesa y “por supuesto que me gustaría seguir allí”, añade. Su equipo es de Salo, una ciudad costera con una población de poco más de 50.000 habitantes y que dista algo menos de 120 kilómetros de la capital del país, Helsinki.