Primer desembarco de la delegación estatal en París

Gran parte de la delegación olímpica española –unas 200 personas entre deportistas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas y personal de apoyo– emprendió ayer su viaje hacia París para afrontar los Juegos de la pasión y la ilusión, que se disputan entre este viernes y el 11 de agosto, cita en la que la gran fijación será superar la barrera de las 22 medallas olímpicas conseguidas en Barcelona’92.

Entre los expedicionarios estaba el palista de La Seu d’Urgell Miquel Travé quien aseguró que aspira a lograr “un diploma” en su debut en los Juegos Olímpicos, aunque el objetivo principal es estar “dentro de una final” y dar su “mejor versión”, y afirmó que todo el equipo se encuentra “muy bien físicamente” para afrontar la competición.“El resultado no dependerá de mí mismo, yo tendré que hacer mi mejor versión, pero un objetivo a la vista es poder estar en una final, y dentro de una final, estar en los diplomas. Evidentemente, quién no quiere estar en la final y ganar, pero un resultado con el que me podría ir satisfecho sería un diploma”, señaló en una rueda de prensa del Comité Olímpico Español (COE) junto a sus compañeros de equipo.Por otra parte, la llegada de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz ha levantado pasiones en la Villa Olímpica de París que poco a poco y paulatinamente es poblada por deportistas de todo el mundo que en los próximos días entrarán en acción en los Juegos del 2024.El balear es un personaje único en París donde ha triunfado en catorce ocasiones. Afronta Nadal sus últimos Juegos Olímpicos. Oro individual en Pekín 2008 y en dobles en Río 2016 junto a Marc López, asume el balear que París es su última parada olímpica. En la recta final de su recorrido, el exnúmero uno del mundo aspira a un reencuentro con la gloria antes de un adiós a la altura del éxito que tantas veces saboreó.

La selección masculina de fútbol debuta hoy

La selección española masculina de fútbol debutará hoy (15.00 horas/La 1) ante una rocosa Uzbekistán en el Parque de los Príncipes de la capital francesa, un partido en el que los de Santi Denia buscaran arrancar de la mejor manera el sueño de volver a conseguir un oro olímpico en fútbol por segunda vez en la historia.

Blanco ve posible lograr más de 22 medallas

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró que su pronóstico en cuanto a medallas de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 es lograr “más de 22” y, superada la barrera histórica marcada en la cita en casa de Barcelona 1992, esperar “a ver qué pasa”.

Laetitia Casta y Snoop Dogg, relevistas

La modelo y actriz francesa Laetitia Casta y el rapero estadounidense Snoop Dogg figuran entre los portadores de la llama olímpica en Saint Denis poco antes de su llegada a París, anunció ayer el alcalde de la localidad extrarradio de la capital francesa, Mathieu Hanotin.

“Sois nuestros mejores embajadores”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que los deportistas españoles que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 son “los mejores embajadores que podría tener España” durante una recepción a un nutrido grupo de ellos en el Complejo de La Moncloa.

Detenido un joven que planeaba un atentado

Un joven de 18 años fue detenido ayer en el departamento francés de Gironda acusado de planear un atentado terrorista a tan solo tres días de la ceremonia inaugural de los Juegos. Las fuerzas de seguridad pusieron bajo custodia policial al sospechoso, acusado de “asociación criminal terrorista con vistas a preparar uno o más delitos de lesiones personales”, según el diario ‘Le Parisien’. El joven, calificado como radicalizado, fue detectado por la Dirección General de Seguridad Interior debido a varios mensajes publicados en las redes sociales.