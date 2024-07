Arranca el nuevo AEM

El AEM realizó ayer su primer entrenamiento de pretemporada en el Recasens después de dos días en los que las jugadoras pasaron las revisiones médicas y las pruebas de fuerza. Rubén López dirigió su primera sesión de su tercera temporada al frente del equipo con los 10 fichajes: la portera María Mon; las defensas Vero Herrera, Maryame Atiq y Laura Blasco; las centrocampistas Inés Faddi, Paula Ransanz y Marina Pérez; y las atacantes Marta Gestera, María Lara y Fati Gharbi.

A ellas se sumaron ocho de las 11 jugadoras que continúan de la temporada passada (Laura Martí, Loba, Meri Martorell, Silvia Peñalver, Andrea Palacios, Noe Fernández, Evelyn Acosta y Abril Rodrigo), ya que Mariajo, Jeni y Laura Fernández se están recuperando de sus respectivas lesiones de rodilla y trabajaron al margen, por lo que hay 18 jugadoras del primer equipo disponibles.El entrenador espera contar con las dos primeras para los primeros compases de Liga, y es más prudente con Laura Fernández. Además, declaró que “la idea es hacer dos fichajes”. “Quiero una mediapunta y una delantera”, añadió, aunque admitió la dificultad para hacer incorporaciones este verano.También reconoció que “sabía que habrían bajas, aunque no me esperaba tantas. Pero es algo que ya nos ha pasado los otros años y nos hemos reforzado con jugadoras que se adaptan a nuestro estilo”. “Tenemos mucha ilusión de hacer una buena temporada”, destacó el técnico, que se volvió a mostrar muy molesto porque la Federación ni siquiera ha anunciado las fechas de inicio de la competición. “Es muy triste empezar la pretemporada y no saber cuándo empieza la Liga, ni cuándo acaba ni cuándo hay parones. Creo que la Federación se ha olvidado del femenino”, dijo indignado. Para completar la primera sesión, se unieron al grupo las jugadoras del filial Júlia Corredera, Laia Ojeda, Júlia Ciurana y Ari Bosch; y a partir de la próxima semana también participarán Abril Francés, Ainara Carné y Xènia Siurana. La idea es que las siete se alternen en la pretemporada, en la que el AEM se estrenará el 4 de agosto ante el nuevo Levante Badalona.