Hiopos Lleida para la ACB

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

“Hiopos Lleida”, este es el nombre bajo el que competirá esta próxima temporada el Força Lleida en su estreno en la ACB, después de que ayer se oficializara el acuerdo en la sede de ICG en Torrefarrera. La multinacional leridana, que entró como patrocinador principal mediada la temporada 2018-2019, continuará apoyando al club, ahora con otra empresa del grupo A&K Holding. Hiopos, creada en 2010 y dedicada a la fabricación de soluciones tecnológicas globales de última generación basadas en la tecnología cloud para el sector de la hostelería y el retail, será el patrocinador principal del Força Lleida las dos próximas temporadas, si bien el acuerdo es prorrogable. Aunque no se dieron a conocer las cifras de la operación, su presidente y fundador, Andreu Pi, reconoció que “es mucho más del doble” de lo que venían aportando hasta ahora.

“Para nuestro club hoy es un día histórico porque es la culminación de un proyecto, de un camino que hace cuatro años la junta que encabezo comenzó, aunque el proyecto viene de antes, y en el que siempre hemos tenido a la familia Pi y a la empresa ICG a nuestro lado dándonos confianza. Para nosotros era muy importante poder transmitir el mensaje que trasmitimos hoy, que Lleida está en ACB y lo hacemos de la mano de ICG, de la mano de Hiopos, una empresa leridana”, destacó Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, que añadió: “ya dijimos que este camino no lo haríamos solos y somos conscientes de que para ellos, al asumir este nuevo reto, es un esfuerzo importante”.Andreu Pi, por su parte, apuntó que “les tenemos toda la confianza y por eso queremos continuar. Cuando el club estaba arruinado, le dimos la confianza y le ayudamos. Hubo una nueva directiva, que lo ha hecho muy bien y prueba de ello son los éxitos que han tenido, y queremos continuar porque ellos también quieren que sigamos. Siempre que esta confianza sea mutua, esto continuará”.Aliaga restó importancia al hecho de que ‘Força’ desaparecerá del naming del equipo, afirmando que “siempre hemos dicho que somos Lleida, no hay camisetas ni escudos, es Lleida”, y reconoció que el club trabaja para tener un presupuesto de 4 millones de euros. “La idea es esta y estamos convencidos de que lo lograremos con las cuatro patas del proyecto que ya dijimos: instituciones, empresas, abonados y ticketing y la ACB, de la que cobraremos una cantidad fija dependiendo de la clasificación, pero será un mínimo de 860.000 euros, con la que ya contamos. Nos hemos caracterizado siempre por ir paso a paso haciendo cosas sostenibles, pero a la vez ambiciosas y con éxitos deportivos. Sin dinero no se fichan jugadores, pero a la vez tendremos los pies en el suelo”, aseveró.

Acuerdo total con Pierre Oriola, que firmará por una temporada

El Força Lleida y Pierre Oriola ya han llegado a un acuerdo total. El pívot de Tàrrega, que en septiembre cumplirá 32 años, firmará por una temporada, un acuerdo que se hará oficial en los próximos días, completando así los cuatro cupos nacionales junto a Rafa Villar, Oriol Paulí y Michael Caicedo, los tres con pasado azulgrana como él.Oriola llegará procedente del Baxi Manresa, que ayer mismo anunció que no continuaría en el club después de completar su tercera etapa, esta última campaña con unos promedios de 3,7 puntos y 3,9 rebotes. Con el fichaje de Pierre Oriola, el Hiopos Lleida ya tiene seis piezas, la mitad de la plantilla: Villar (base), Paulí (escolta), Caicedo (escolta), Madsen (ala-pívot) y Kenny Hasbrouck (escolta).Por otra parte, ya se conocen los primeros amistosos que disputará el equipo de Gerard Encuentra durante la pretemporada, que arrancará el 12 de agosto. Uno de los test de preparación lo disputará ante el Andorra en la sexta edición del Trofeu Comú d’Encamp, y también se enfrentará al Gran Canaria el 29 de agosto en Zuera. A mediados de septiembre jugará la Lliga Catalana ante Joventut y Manresa.

El femenino abrirá la Liga visitando al Claret, exequipo de Challenge

El equipo femenino del Força Lleida, que seguirá jugando una temporada más en la Liga Femenina 2, tendrá un arranque de Liga un tanto exigente, ya que se estrenará el 5 de octubre en la pista del Picket Claret de Valencia, que la temporada pasada militaba en la Liga Challenge, la segunda categoría estatal, y debutará en casa el día 12 ante el Reina Isabel GmasB de Granada, recién ascendido, para cerrar la competición el 26 de abril visitando a otro debutante, el Adareva Tenerife. “El nivel de la Liga será muy similar al de la pasada temporada, aunque este año tendremos desplazamientos mucho más largos”, apuntó el técnico del equipo, Rubén Petrus, que está inmerso en la planificación de la plantilla. El club está cerca de cerrar la incorporación de una base-escolta y dos interiores.