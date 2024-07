Moha quiere un Mollerussa “que haga disfrutar”

El nuevo entrenador del Mollerussa, Mohamed El Yaagoubi “Moha”, quiere un equipo que se lo pase bien jugando y que se lo haga pasar bien a los aficionados. Así lo explicó ayer en su presentación el técnico, que destacó como futbolista en equipos como el Espanyol, Osasuna o Real Sociedad, entre otros. “Mi objetivo es pasarlo bien, que el equipo dé lo mejor que tenga, hacer mejores a los jugadores cada día, que disfruten y que hagan disfrutar a la gente”, explicó Moha, de 46 años, quien destacó la historia de la entidad. El presidente de honor del Mollerussa, Josep Maria Gaya, también presentó oficialmente al nuevo director deportivo del club, Robert Palau, que lleva tiempo trabajando en la formación de una plantilla a la que, explicó, “solo le faltan dos o tres jugadores para completarla, aunque durante la pretemporada habrá también gente a prueba”. El equipo iniciará la pretemporada el lunes.

Moha añadió que “me encanta el fútbol, disfruto de este deporte que me ha hecho disfrutar mucho. Estas cosas me han llevado a estar aquí” y agradeció al Mollerussa “que me de esta oportunidad”. El nuevo entrenador estuvo en el Igualada hace cuatro años y la pasada campaña entrenó al Juvenil del Santa Coloma de Cervelló. Robert Palau, de 39 años, llega también del Igualada, donde se retiró como futbolista a los 30 y ha formado parte de la secretaría técnica del club 9 años.Sobre el estilo de juego del nuevo Mollerussa, el técnico señaló que “la verdad es que aún no sé qué Mollerussa veremos. Hay que ir conociendo a la plantilla, ver sus capacidades y adaptarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros. Es un proceso durante el que nos vamos a ir construyendo como equipo”, aunque insistió en su ideario futbolístico: “Quiero que la gente salga satisfecha del estadio después de cada partido”. Destacó también que “hay muy buena comunicación con el director deportivo –coincidieron en el Igualada–, él me conoce, sabe cómo soy y cómo veo el fútbol. Necesito tener jugadores que tengan esa pasión, que sean inteligentes, que quieran ganar y que sepan que representan a un club histórico”.Robert Palau, por su parte, agradeció a la junta directiva que preside Josep Gené la confianza, dijo que “vengo a sumar” y añadió que “el objetivo es ganar, pero también importa el cómo se gana”. Se mostró agradecido a los capitanes Putxi, Jofre y Pedrós, por su continuidad después de que la pasada campaña finalizara con problemas por falta de cobro, que resolvió la directiva. “No ha sido la situación deseada para empezar, pero estoy gratamente sorprendido por la predisposición de los capitanes. Estoy contento con ellos y encantado de que sigan” y destacó también “el compromiso con el club de todos los jugadores”.

El primer duelo entre los dos leridanos será en la jornada 11

El Mollerussa abrirá la Liga de Tercera RFEF recibiendo en casa al FE Grama, el 8 de septiembre, mientras que el Atlètic Lleida también lo hará como local, en su caso recibiendo al San Cristóbal, según deparó el sorteo que se celebró ayer. El primer duelo, Atlètic Lleida-Mollerussa, será en la jornada 11, el 17 de noviembre. Por su parte, el Atlètic Lleida fichó ayer a Guillermo Cucurull y el Mollerussa a Jonathan Linares y renovó a Jordi Ars.