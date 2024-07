París abre el gran espectáculo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las miradas del mundo estarán centradas hoy en París, cuando comiencen a desfilar por las aguas del río Sena los barcos que transportarán a los deportistas olímpicos hasta los pies de la torre Eiffel, en una espectacular ceremonia de apertura que, por primera vez, no tendrá como escenario un estadio.

París está ya totalmente blindada para la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que reunirá hoy a unos 328.000 espectadores y dos centenares de gobernantes o responsables de organizaciones internacionales.La ceremonia, un desfile de barcos por el Sena en pleno centro monumental de París, promete originalidad y espectacularidad, pero está siendo también una pesadilla para la seguridad, la logística y los transportes. “Estamos listos, será un espectáculo deslumbrante, que hará sentirse orgulloso al país, que llevará la felicidad al mundo entero”, prometió ayer la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra. Los servicios secretos franceses no han detectado proyectos de ataques contra la ceremonia de inauguración en París ni durante las tres semanas que se van a prolongar las competiciones, explicó el ministro francés de Interior, Gérald DarmaninParís mantiene en secreto los detalles de la gran fiesta inaugural, que comenzará a las 19.30 y se desarrollará a lo largo de los seis kilómetros que separan el puente de Austerlitz y el de Jena, el que une los jardines del Trocadero y la torre Eiffel.Como es tradicional, el desfile lo abrirá la delegación olímpica de Grecia a un ritmo preciso de 9 kilómetros por hora para completar el recorrido en un tiempo de 42 minutos. En total, cerca de 90 navíos transportarán a unos 8.500 deportistas (en París hay más de 10.000 aspirantes a medalla, pero no todos pueden asistir a la ceremonia), con lo que las embarcaciones no coincidirán exactamente con el número de naciones participantes (206) y muchos países tendrán que compartir cubierta.Un gran dispositivo de seguridad con 45.000 agentes acompañará la inauguración para velar que no haya problemas, además de unos 10.000 militares y vigilantes privados.De hecho, la seguridad para una ceremonia tan excepcional y con París en el máximo nivel de alerta terrorista desde los atentados de Hamás, ha sido una de las grandes preocupaciones y se preparó incluso un plan alternativo de llevar la ceremonia al Stade de France en caso de amenaza grave.Lo que los deportistas y 328.000 espectadores presenciales, entre ellos 200 jefes de Estado y de Gobierno, verán durante las 3 horas y 45 minutos de espectáculo es un misterio, aunque los preparativos en el Sena han permitido anticipar algunos detalles, a pesar de que el centro de la ciudad es un búnker desde el pasado día 18.Los responsables de París 2024 avanzaron que la ceremonia sería una celebración de la cultura francesa y eso quedará retratado a través de doce escenas repartidas a lo largo del río y acompañado de un gran espectáculo de luces y pirotecnia.Uno de esos momentos se verá a la altura de la catedral de Notre-Dame, aún cerrada por la restauración por el incendio de 2019, y otro se desarrollará en el Louvre. El director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, sí ha desvelado otro detalle: el amor, por ser París, será parte del espectáculo, con un corazón rojo en el cielo que será atravesado, como una flecha, por una patrulla aérea. Se espera la presencia en el espectáculo de Lady Gaga y Céline Dion y otro de los secretos mejor guardados es el encendido del pebetero.