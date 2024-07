Jesús Imaz: “Debutar con un hat-trick no se ve cada día”

“Estoy supercontento. Era mi primer partido en la Champions y marcar tres goles en tu debut en esta competición no se ve cada día”, explica un todavía eufórico Jesús Imaz (Lleida, 26-9-1990), que entró en la máxima competición continental por la puerta grande a sus 33 años. Su equipo, el Jagiellonia Białystok de Polonia, abrió la fase previa de la Liga de Campeones con una victoria por 0-4, el pasado martes, en el campo del Panevezys de Lituania. “Para mí era mi primer partido, pero para mi club también era el primero en su historia en esta competición, así que la satisfacción que estamos viviendo es increíble”, explica a SEGRE.

Jesús Imaz cumple su octava temporada en la Liga polaca y en la pasada se proclamó campeón de Liga con su equipo, el Jagiellonia Białystok. En todo este tiempo, ya se ha convertido en el jugador español que ha marcado más goles en la competición polaca, 81. Sobre el partido en Lituania explica que “fue una victoria muy importante para nosotros y si pasamos esta ronda ya tenemos asegurado estar en la fase de grupos de la Conference League. Ahora a esperar la vuelta y si no pasa nada extraño podemos pasar”. Como manda la tradición, Imaz, tras anotar el hat-trick se llevó el balón a su casa, “lo tengo en mi casa, firmado por todos mis compañeros. Y estos días no he parado de recibir felicitaciones. Estoy viviendo en una nube”, confiesa el leridano.“Tenemos el objetivo de seguir pasando rondas. No será fácil porque somos un club humilde pero tenemos muchas ganas e ilusión”, explica. Estos tres goles han sido los primeros de la temporada. “Venía de no marcar en la pretemporada ni en la primera jornada de Liga, pero sabía que era mi día” y añade: “Sé que tengo una edad pero me siento como un niño”.