Pierre Oriola, el nuevo fichaje del Hiopos Lleida: «No vengo a retirarme, vengo a competir»

¿Contento de volver a casa?

Sí, muy contento de regresar, de estar en Lleida, al lado de casa, en un club que ya conozco y que ha evolucionado mucho con los años. Aún hay gente de aquella época en la que estuve y veo que las cosas se siguen haciendo igual, o creo que mejor que entonces.

Cuando se fue de Lleida para recalar en el Huesca, ¿en algún momento pensó que se podía dar el caso de regresar y, encima, hacerlo en la Liga ACB?

En aquel momento, como el proyecto era tan nuevo, era difícil pensar que con el tiempo se podía dar el caso. Ha costado y no ha sido nada fácil para el club, que ha pasado años muy duros, con algún descenso, pero la gente ha seguido trabajando, haciendo las cosas bien y al final todo tiene su recompensa. También se han alineado los astros, como la irrupción de Gerard (Encuentra), que lleva haciendo un trabajo espectacular estos años con la culminación ahora del ascenso. Además, la gente está muy animada, con muchas ganas, y esperemos que Lleida esté durante muchos años donde se merece, que es la ACB.

No sé si ha tenido ocasión de asistir a un partido en el Barris Nord o de verlo por televisión, pero el pabellón se ha convertido en una bombonera, nada que ver cuando usted jugaba.

No he tenido el placer de venir al pabellón porque ha sido difícil cuadrarlo con mi calendario, pero he visto partidos por la televisión, vi la Final Four y todo el desplazamiento que hubo a Madrid, y también a Alicante en el play off. Esta peña tan multitudinaria del Nucli Burdeus, toda la gente que se ha sumado al Força Lleida que recuerda la afición que había en la época del Caprabo Lleida y confiamos que sean muchos los años que podamos disfrutar de esto. Está claro que la afición es clave en el devenir del club y del equipo, y más en una Liga tan exigente como la ACB, donde los partidos de casa son primordiales.

Habrá hablado ya con Gerard Encuentra, ¿qué es lo que le ha pedido que aporte?

Me ha dicho que aporte lo que yo sé hacer, que es jugar duro e intenso, que aporte trabajo, sacrificio y también experiencia, que al final es un grado, ayudando a los jóvenes y siendo un pilar en el vestuario que en los momentos complicados intente levantar la moral de la gente. Y también ayudar en todo lo que pueda a Gerard, porque es un entrenador nuevo en la Liga, con presente y una proyección de futuro increíble. Voy con un idea clara en la cabeza y no vengo aquí a hacer mis números.

Después de unas temporadas marcadas por los problemas físicos, ¿viene a Lleida también con el objetivo de reivindicarse?

Sí, para mí esta temporada tiene que ser importante. Quiero ayudar al Força Lleida a mantenerse en la categoría, a que este proyecto no dure un año sino que el club y la ciudad estén muchos más en la ACB, pero a nivel individual, después de dejar atrás las lesiones, sí que quiero reivindicarme y dar un golpe sobre la mesa y decir, ya se han acabado las lesiones. No quiero estar cambiando de equipo cada temporada, porque eso tampoco ayuda a nivel mental. Me gustaría estar los años que me queden de carrera en un proyecto, y creo que Lleida puede ser un muy buen lugar para reivindicarme.

¿Tiene ganas de tapar alguna boca, sobre todo de aquellos que ya le habían retirado?

Un poco sí, aunque reconozco que yo también fui el primero en pensar en la retirada por culpa de las lesiones, pero cuando decidí continuar, todas aquellas dudas quedaron atrás. Es un tema que ha traído mucha cola y las lesiones no dejan de ser una parte del deporte. Por suerte o por desgracia solo he tenido una lesión, aunque me ha crucificado más de lo que me pensaba, por eso lo que quiero es que se deje de lado todo esto. Esta pasada temporada he jugado 30 partidos con el Manresa, sin lesiones ni problemas, y en los dos últimos meses recuperé un nivel de juego muy bueno, y lo que quiero es que la gente se quede con eso, no que siga pensando en las lesiones. De lesión solo he tenido una, pero he tardado más de lo normal en recuperarme. Quiero que la gente tenga claro que no vengo aquí a cobrar y ya está, vengo a jugar, a divertirme, a pasármelo bien y a ayudar al club, a mis compañeros y a la ciudad a que sigan en la ACB durante muchos años. Mi objetivo es acabar con todas las dudas que aún tenga la gente sobre mí, que aún pueda pensar que vengo aquí a retirarme. No vengo aquí a retirarme, vengo a competir.

Será, salvo sorpresa, el toque leridano de la plantilla.

Ojalá pudieran salir más jugadoras de Lleida, porque querría decir que el trabajo se está haciendo bien, pero entiendo que el mundo profesional es complicado. También quiero ayudar al club, no solo en el equipo profesional, sino también con la cantera, si se necesita ayudar a los equipos de base o a lo que sea, al final estamos aquí para sumar todos.

Llega a un equipo donde se reencontrará con antiguos compañeros, como Villar, Caicedo y Paulí, con los que coincidió en el Barça, y también Madsen, con el que compartió vestuario en el AEK de Atenas.

Los conozco a todos personalmente, sé cómo juegan, y eso también será un plus a favor a la hora de cuadrar las piezas e integrarnos, porque será más fácil.