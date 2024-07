Travé a 'semis' y primer metal

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Miquel Travé fue ayer el primero de los siete leridanos que compiten en París en debutar y cumplió el trámite. El de La Seu d’Urgell superó la eliminatoria de C1 eslalon y se sacudió buena parte de los nervios acumulados en los últimos días para acceder a las semifinales de mañana lunes con el sexto mejor tiempo, en una jornada en la que la delegación española logró su primera medalla en París 2024, el bronce de Fran Garrigós en judo, la primera olímpica de esta modalidad para España desde hace 24 años.

Travé disponía de dos bajadas para garantizar su presencia en la penúltima ronda, la criba realmente potente que dará el billete para la lucha por las medallas. El palista del Cadí Canoe Kayak, de 24 años, disfrutó de un pase más confortable en su estreno olímpico. Ya habitual de los podios en las competiciones internacionales, el urgelense pasó a las semifinales con el sexto mejor crono en el global de las dos mangas.

En la primera, una penalización al tocar la octava puerta le mandó al quinto puesto con 92.19, a menos de tres segundos del más rápido, el francés Nicolas Gestin (89.90), que superó al británico Adam Burgess (90.87) y al croata Matija Marinic (91.61).En la segunda manga, con el pase ya asegurado, hizo 143.65, penalizado con 50 segundos por saltarse la quinta puerta y con otros seis por tocar tres puertas más. Tan solo un aviso de que el eslalon es traicionero y que la semifinal mañana será, como siempre en la gran competición, una prueba tremenda para buscar plaza en la final y luchar, como mínimo, por el diploma.

En el estadio náutico Vaires-sur-Marne también se disputaron las eliminatorias de K1 femenino, en las que la vasca Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, y la andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria, también certificaron su pase a las semifinales que se disputarán hoy. Chourraut, bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, encaró su quinta participación olímpica desde la prudencia.

A la vista de su rostro nada más cruzar la meta no le gustó nada su recorrido en la primera bajada. No se la vio fluida y, aunque no penalizó, su tiempo de 101.06 la dejó decimoséptima y pasaban 22. En la segunda bajada la palista del Atlético San Sebastián mejoró notablemente. Un toque en la puerta dos dejó el crono en 96.33 para concluir decimotercera.

Mònica Dòria, por su parte, fue cuarta en la manga inaugural y el decimoquinto en la segunda, quedando relegada a la décima posición de una eliminatoria dominada por la gran favorita, la australiana Jessica Fox con un registro de 92.18.En la jornada de ayer llegó la primera medalla para la delegación española, que rozó una segunda, ambas en judo. Fran Garrigós se colgó el bronce en la categoría de -60 kilos, mientras que Laura Martínez se quedó a las puertas del metal y de un primer doblete, aunque se tuvo que conformar con el diploma olímpico.

El judo consiguió romper por fin su maleficio, ya que llevaba 24 años, desde el oro de Isabel Fernández en Sydney 2000, sin ganar una medalla olímpica, y lo hizo gracias al campeón del mundo en 2023 y actual de Europa de -60 kilos, que se impuso en el combate por el bronce al georgiano Giorgi Sardalashvili.

Sufrió en su estreno ante el belga Jorre Verstraeten, ganó fácil al japonés Ryuju Nagayama, que no le quiso saludar tras el combate, y en la lucha por la final, con el presidente Pedro Sánchez en las gradas, cayó por ‘ippon’ante el kazajo Yeldos Smetov, que luego se proclamaría campeón olímpico.

La selección española arrancó con derrota ante Australia (92-80) el torneo olímpico de baloncesto de París 2024, en un partido que se disputó en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, en las afueras de Lille, sede de la fase de grupos de un campeonato que, a partir de cuartos, se decidirá en la capital francesa.

Los 27 puntos de Santi Aldama, máximo anotador del partido, y una valoración de +26, no evitaron la derrota de un equipo que perdió la batalla del rebote (46/32) y no tuvo su tarde desde el perímetro (12/37, un 32 por ciento) en un encuentro en el que el capitán español, Rudy Fernández, marcó un hito al convertirse en el primer baloncestista de la historia en competir en seis Juegos Olímpicos.

No se pudo homenajear al jugador balear del Real Madrid con una victoria ante un rival que al fin se pudo tomar la revancha tras siete derrotas en los nueve enfrentamientos previos, incluidas algunas derrotas muy dolorosas como en el partido por el bronce de Río 2016 –por un punto– o en las semifinales del Mundial de China, tras dos prórrogas.

Pero la historia no gana partidos. Y Australia deseaba vengarse, tal y como había expresado públicamente Jack Landale, uno de los nueve jugadores de su equipo que militan en la NBA y que fue el más destacado de los oceánicos con 20 puntos, 9 rebotes y una valoración de 28. Ahora España jugará su próximo partido, en este mismo escenario, el próximo martes, contra la Grecia de Giannis Antetokoumpo.

Fran Garrigós, eufórico: “Esta medalla de bronce me sabe como si fuese oro”

Fran Garrigós, que devolvió a España un metal olímpico en judo 24 años después, dijo que el bronce logrado ayer le sabía a oro. “Me sabe como si fuese oro, porque al final es lo que soñaba. Una medalla en los Juegos Olímpicos es muy diferente. Puedes ganar 20 veces los campeonatos del mundo, pero al final una medalla en los Juegos para deportes menos mediáticos creo que es muy importante”, dijo Garrigós nada más colgarse el bronce en el pabellón efímero de Campo de Marte, a dos pasos de la Torre Eiffel.

El madrileño, de 29 años, reconoció que “estoy muy feliz, pero muy cansado. Hemos estado aquí todo el día y hemos podido disfrutar en el tatami sin presión, olvidándonos del resultado”. Sobre el duelo por el bronce comentó: “No siempre se está luchando por una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y no podíamos perder la oportunidad de llevárnosla”, destacó.