Chourraut, sin podio

La donostiarra Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, se bajó del podio de los Juegos de K1 de piragüismo eslalon 16 años después de Pekín 2008, al ser duodécima en la final de París 2024 víctima de un error tempranero. Chourraut, que disputa sus quintos Juegos Olímpicos con 41 años, fue bronce en Londres 2012, oro en Río de Janeiro 2016 y plata en Tokio 2020, y en la cita parisina su sueño de alcanzar el póker de metales en su prueba fetiche se desvaneció al saltarse la segunda puerta, lo que le supuso una penalización de 50 segundos que ya la apartaban de cualquier opción a subir al podio.

“No he conseguido hacer bien la puerta 2 en ninguna de las bajadas. Y si digo la verdad.. en los entrenamientos tampoco me salía. Parece ser que es sencillo, pero no lo he conseguido”, explicaba una resignada Maialen después de la final. “No he podido poner la guinda al pastel de mi carrera en los Juegos. Es una pena terminar así, pero me siento afortunada de todo este apoyo que he sentido. Seguramente esta ha sido mi última bajada en K1 en unos Juegos”, aseguraba la palista del Atlético San Sebastián, que le queda, no obstante, la ‘bala’ del kayak cross, modalidad que se estrena en estos Juegos Olímpicos y de reciente implantación en el circuito internacional, en el que la donostiarra ha tenido resultados aceptables.Con 41 años, llegó al canal de Vaires-sur-Marne sin querer hablar de medallas después de un ciclo olímpico complicado, con operación de hombro incluida, con la única pretensión de navegar lo mejor posible y encontrar una buena bajada. En las series del sábado no se encontró bien, tuvo algún que otro problema, pero pasó a las semifinales sin apuros. Cautelosa, sabía que la primera bajada de ayer era la clave, que se empezaba de cero y todo podía pasar. En cambio, no mejoraron del todo sus sensaciones. Pese a completar el recorrido sin penalización alguna, un par de fallos, uno al principio y otro en el tramo final, frustraron su buena dinámica en el tramo medio del descenso y marcó un tiempo de 106.21, que por entonces la situaba tercera y ponía en peligro su progresión.Pasaban doce a la gran final. Quedaban quince palistas por completar la prueba y si no fallaba ninguna la podían dejar fuera. Tuvo que esperar con los nervios lógicos. Respiró cuando la checa Antoine Galuskova se saltó una puerta y matemáticamente sellaba su clasificación.

En la final todo le salió peor. Volvió a repetir el error, pero aún más grave. Se ‘saltó’ la puerta 2. Las ilusiones se le fueron al traste de manera contundente. Un nuevo toque en la 8 y 52 segundos de penalización para concluir en la última y duodécima plaza, lejos de las que habitualmente son sus rivales.

Ganó la gran reina del eslalon, la australiana Jessica Fox, que ha compartido tantos podios con Maialen Chourraut. La palista ‘aussie’, nada brillante en la semifinal, en la que apostó tan solo por pasar (fue octava), completó una gran bajada para sumar su segundo oro olímpico tras el conseguido en C1 en Tokio 2020, donde también fue bronce en kayak. A ello hay que añadir la plata y el tercer puesto en K1 en Londres y en Río, respectivamente. El kayak se le resistía en el concierto olímpico. En París se ha quitado esta espina de un historial que puede ampliar los próximos días en la canoa y en el kayak cross. Fox cubrió la bajada en 96.08 segundos, inabordable para el resto de competidoras. Completaron el podio la polaca Klaudia Zwolinska, plata con 97.53, y la británica Kimberley Woods, bronce con 98.94. Menos suerte tuvo la andorrana Mònica Dòria, palista del Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell, que no pudo acceder a la lucha por las medallas, que era su gran objetivo. Al igual que le ocurrió aChourraut, se saltó una puerta, en su caso la número 7, que la dejó ya sin opciones de entrar en la final.Hoy le tocará el turno al leridano Miquel Travé, otra de las bazas del eslalon español para subir al podio en estos Juegos de París. El palista de La Seu d’Urgell, que debuta en un evento olímpico, se clasificó el sábado para las semifinales de canoa con el sexto mejor registro y hoy afrontará el pase a la final a partir de las 15.30 horas. Será el undécimo palista en saltar al estadio náutico de Vaires-sur-Marne y, en caso de pasar, disputará la final a partir de las 17.20. En La Seu no se quieren perder detalle y el ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en la sala de plenos para seguir las evoluciones de su olímpico, que podría hacer historia.

En un ejercicio de supervivencia, una lección más de afán de superación, Rafa Nadal resistió a la amenaza del adiós y a otra eliminación prematura en la Philippe Chatrier y sacó adelante, a duras penas, el mano a mano con el húngaro Marton Fucsovics, por 6-1, 4-6 y 6-4, para instalarse en la segunda ronda del torneo olímpico de Paris 2024, donde le espera Novak Djokovic.

Nadal disipó las dudas y se adentró en el cuadro principal después de testar su físico y comprobar las sensaciones de su cuerpo tras el esfuerzo del encuentro de dobles del sábado junto a Carlos Alcaraz. No dio síntomas de tara alguna en el muslo el ganador catorce veces de Roland Garros, que se movió con agilidad sin aparente problema. Se llevó el primer set de forma plácida, 6-1, pero en el segundo se empezaron a torcer las cosas y Fucsovics logró igualar el partido, pero el balear se repuso, sacó su garra y espoleado por el público acabó dando cuenta de su rival para plantarse en la segunda ronda.En el cuadro femenino, cara y cruz para la delegación española. Mientras la cántabra de origen moldavo Cristina Bucsa se estrenó con victoria en los Juegos parisinos, derrotando a la croata Petra Martic por 6-4 y 6-3, la castellonense Sara Sorribes se despidió a las primeras de cambio al caer ante la checa Barbora Krejcikova, número 10 del mundo y actual campeón del torneo de Wimbledon, en un agónico partido que se decidió en el ‘tie-break’ del tercer set (6-4, 0-6 (2) y 6-7), tras dos horas y 55 minutos de juego.En el torneo de bádminton, la onubense Carolina Marín venció ayer en dos juegos por 21-11 y 21-19 a la suiza Jenjira Stadelmann, número 102 del mundo, para superar con éxito su estreno en la fase de grupos de Paris 2024 y dando un paso más hacia los octavos de final de la competición.