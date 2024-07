El Hiopos Lleida tendrá una pretemporada muy catalana

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ya tiene programados los partidos que disputará durante la pretemporada antes de su histórico estreno en la Liga ACB, que será el 30 de septiembre en la pista del Casademont Zaragoza, según deparó el sorteo celebrado el pasado lunes. Antes de esa gran cita, los de Gerard Encuentra disputarán seis amistosos, todos de la Liga y fuera de Lleida, debido a las obras de acondicionamiento que se están haciendo en el Barris Nord para adecuarlo a la normativa ACB. Además, la gran mayoría será ante rivales catalanes, como Manresa, Girona o Joventut, este por partida doble, y Andorra, un equipo que está adscrito a la Territorial de Lleida.

El equipo leridano, que tiene previsto iniciar la pretemporada el 12 de agosto con las revisiones médicas y algún entrenamiento, aunque la preparación oficial no comenzará hasta el 19, debutará el 23 de agosto ante el Morabanc Andorra, en la cuarta edición del Trofeu Comú d’Encamp. Seis días después, el 29, viajará a la localidad zaragozana de Zuera para enfrentarse al Gran Canaria, mientras que el 5 de septiembre disputará en Olot el primero de los dos amistosos ante el Joventut de Badalona. Luego afrontará en Tarragona los dos duelos de la Lliga Catalana, donde está encuadrado en el grupo B. Se estrenará el 12 de septiembre ante el Baxi Manresa y el 13 jugará contra el Joventut. En caso de acabar primero, el Lleida disputaría el día 15 la final ante el ganador del otro grupo. La pretemporada la cerrará el 21 de septiembre ante el Bàsquet Girona en Salou.Por otra parte, algunas informaciones sitúan en la órbita del Lleida al pívot trinitense Johnny Hamilton, de 2,13 metros de altura que esta temporada ha jugado en el Bursaspor turco, y al escolta estadounidense Hunter Hale, del Promitheas Patras y máximo anotador de la Liga griega con 17,8 puntos por partido, aunque no hay ninguna negociación abierta con ninguno de los dos.En otro orden de cosas, el Tizona Burgos confirmó ayer el fichaje de Simeunovic, el último de la plantilla del ascenso que todavía no tenía equipo.

Videomarcadores y canastas nuevas por valor de casi 200.000 euros

La Paeria ha sacado a concurso la compra de los nuevos videomarcadores y canastas para el pabellón Barris Nord por un valor de 198.957,27 euros. Hay un total de tres contratos, el más elevado corresponde a la adquisición de dos videomarcadores de grandes dimensiones (5x3 metros) y con pantalla LED, que tienen un presupuesto de 117.205,23 euros, IVA incluido. También se adquirirán tres canastas reglamentarias (la ACB obliga a tener una de repuesto por si se rompe el aro o el tablero) y cuatro marcadores de cuatro caras del tiempo de posesión, todo por un valor de 61.752,04 euros, IVA incluido. Finalmente se comprará una lona para impedir la entrada de luz solar en la pista, que tiene un coste de 20.000 euros.