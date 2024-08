Gabri Garcia: “El objetivo es llegar al máximo”

Gabri Garcia llega al Atlètic Lleida con el claro objetivo de “no renunciar a nada y poder estar luchando durante toda la temporada por las posiciones delanteras de la clasificación”, tal y como declaró el técnico de Sallent ayer durante su presentación como nuevo técnico del equipo leridano, que afronta su debut en Tercera RFEF con una gran ambición.

“El objetivo es llegar al máximo a lo que podamos aspirar. No queremos renunciar a nada”, añadió el técnico, aunque también puntualizó que “tampoco nos podemos poner una presión excesiva antes de empezar. Hemos hecho la mejor plantilla posible y hemos colocado las bases para hacerlo lo mejor posible, pero tendremos que trabajar para estar en la parte alta”.En la misma línea se expresó el director deportivo del club y artífice del reciente ascenso desde la Lliga Elit como entrenador, Xavi Bartolo: “Es la temporada más importante de la historia del Atlètic Lleida y la idea es que sea el primer paso para consolidar un proyecto que tiene como objetivo llevar a Lleida al fútbol profesional”, declaró.Bartolo dejó claro que “hay que ir sin prisa pero sin pausa y hemos creado las bases para pelear por un nuevo ascenso de categoría”. “Tenemos al mejor entrenador y cuerpo técnico posible para crear un equipo ambicioso”, añadió el director deportivo, que admitió que la plantilla aún se debe reforzar con “entre uno y tres fichajes”.Además, también explicó que se fijó en la experiencia de Gabri en el Andorra, donde, según Bartolo, “también vivió una experiencia similar a la que queremos construir aquí, ya que cogió el equipo en Primera Catalana y logró los ascensos necesarios para construir lo que es ahora mismo el Andorra”.Gabri apuntó que la figura de Bartolo fue clave para que tomara la decisión de aceptar su cargo en el club: “Desde un primer momento tuvimos un gran ‘feeling’. Me convenció también que este es un proyecto fundamentado en hechos y no palabras, porque aunque las cosas no fueran bien al principio, se siguió apostando”, destacó. Además, admitió que “estoy muy satisfecho de volver a Lleida, que es una ciudad que me trae buenos recuerdos”, tras su paso como entrenador del Lleida.