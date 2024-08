Caen otras tres medallas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Después de cuatro días de sequía desde que Fran Garrigós estrenara el sábado el medallero para España en estos Juegos Olímpicos de París 2024, con un bronce en judo, ayer cayeron tres preseas más, dos en marcha atlética y la de Pau Etxaniz en piragüismo eslalon (ver página 22), y otra ya asegurada en boxeo, que vuelve al podio olímpico 24 años después.

Los marchadores María Pérez y Álvaro Martín lograron la plata y bronce, respectivamente, en la final de los 20 kilómetros disputada en el circuito de Trocadero junto a la Torre Eiffel. Los bicampeones del mundo retomaron así la senda de éxitos de una disciplina que ha dado una buena cosecha de medallas para el atletismo estatal en los Juegos, pero de la que no se recogía la siembra, a nivel femenino, desde el bronce de María Vasco en Sydney 2000 y, a nivel masculino, desde la plata de Paquillo Fernández en Atenas 2004. Ahora, ambos podrían ser una de las dos parejas del novedoso relevo mixto donde España es seria candidata al podio.El atleta de Llerena, que en Londres 2012 y en Río 2016 tuvo dos frustrantes participaciones y que en la capital japonesa salió dolorido con un cuarto puesto que le supo a poco, pudo en esta ocasión sacar todo lo que llevaba dentro para alcanzar el metal olímpico que le faltaba en su carrera y que le era esquivo. En la última vuelta, sin embargo, no fue capaz de resistir el tremendo cambio de ritmo del nuevo campeón, el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, e incluso cedió ante el brasileño Caio Bonfim, pero apretó los dientes y cruzó la línea de meta en tercera posición ante el acoso del ganador en Tokio, el italiano Massimo Stano.El propio Álvaro Martín lo adelantó: la suya no sería la última medalla de la marcha en París. Y María Pérez le dio la razón poco después con una carrera valiente, en condiciones diferentes por un mayor calor castigando a las marchadoras, y aguardando el instante preciso para salir detrás de la china Jianyu Yang, que culminó una escapada en solitario desde el principio hasta el oro. Pero la campeona del mundo supo colocarse siempre bien, en el grupo cabecero, esperando su momento, sin ponerse nerviosa. Y este llegó en el kilómetro 8, cuando la asiática había amasado una gran ventaja, que empezó a ser reducida por el acelerón de la de Orce, ambiciosa, y a la que solo pudo seguir otra china, Zhenxia Ma, que finalmente claudicó y se quedó sin opciones tras tres amonestaciones.Por otra parte, el púgil español de origen cubano Enmanuel Reyes Plá (-92 kg) aseguró ayer medalla para el España después de vencer en cuartos de final al belga Victor Schelstraete por decisión unánime de los jueces, en un combate sólido ante el bronce mundial en 2021 que le da presea olímpica, al menos el bronce, al boxeo nacional 24 años después. Guiado desde la esquina por Rafa Lozano, último medallista español olímpico en boxeo en Sydney 2000, Reyes Plá trabajó y convenció a los jueces de manera unánime para coger el relevo de su mentor y asegurar la medalla de bronce en la categoría de -92 kg, en la primera de las cuatro opciones de presea para España en esta disciplina. ‘El Profeta’, como le apodan, buscará el domingo un puesto en la final.Asimismo, Diego Botín y Florian Trittel no pudieron sellar otra medalla al ser aplazada a hoy la Medal Race de la clase 49er de vela debido a la falta de viento en Marsella.

Jon Rahm y David Puig empiezan con buen pie

El golf español arrancó el torneo olímpico masculino con buenas posiciones de Jon Rahm y David Puig en la primera jornada ayer, aunque el japonés Hideki Matsuyama, primer líder, puso el listón alto con una primera tarjeta de 63 golpes. Le Golf National, en las proximidades de Versalles, puso en marcha la cita olímpica para un deporte que quiere asentarse en los Juegos.

Polémica en el boxeo por la argelina Khelif

La italiana Ángela Carin se retiró de su combate de octavos de final del torneo de boxeo a los 46 segundos tras recibir dos fuertes golpes de la púgil argelina Imane Khelif, quien fue descalificada de los Mundiales de Boxeo en 2023 tras no superar un test de género, que determinó que tenía “ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

España completa su revancha ante Serbia

La selección española masculina de waterpolo consiguió ayer su tercera victoria en tres partidos en los Juegos tras vencer por 11-15 a Serbia, vigente campeona olímpica en las dos últimas ediciones, en un encuentro en el que fueron por delante en todo momento y exhibieron su poderío ante un rival que se queda en la cuerda floja tras encajar su segunda derrota en tres choques.

Carolina Marín avanza acuartos tras remontar

La onubense Carolina Marín avanzó ayer a cuartos de final del torneo femenino de bádminton de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 después de saber sufrir para vencer en tres juegos (12-21, 21-9 y 21-18) un intenso duelo de octavos ante la estadounidense Beiwen Zhang. La campeona en Rio 2016 remontó un juego inicial y fue de menos a más.

Alcaraz y el doble Bucsa-Sorribes, a las puertas de subir al podio

Carlos Alcaraz y la pareja formada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa están a una victoria de asegurarse el podio en París 2024. El tenista murciano se metió ayer en la pelea por las medallas tras lograr una trabajada victoria ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(7) y clasificarse para las semifinales, donde se medirá al canadiense Felix Auger-Aliassime.Sorribes y Bucsa ampliaron las expectativas del equipo español de tenis en París 2024 y se convirtieron en otra opción clara de medalla, al situarse en las semifinales del dobles femenino después de batir, en un duelo con tintes épicos, a las hermanas gemelas ucranianas Lyudmyla y Nadila Kichenovk por 6-3, 2-6 y 12-10.

Niko Sherazadishvili se queda sin el bronce

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili no pudo conseguir una medalla de bronce del peso de -100 kilos del torneo de judo de los Juegos Olímpicos de París después de caer ayer en su segundo combate de la repesca ante el uzbeco Muzzafarbek Turoboyev. El español de origen georgiano corrió la misma suerte que ‘Tato’ Mosakhlishvili y la leridana Ai Tsunoda.