El AEM pide 100.000 euros a la Paeria para su femenino

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, se reunieron ayer con el presidente del AEM, Paco García, y el miembro de la junta directiva, Lluís Sans, en la Paeria. Durante la reunión, el club leridano pidió una ayuda de 100.000 euros de cara a la próxima temporada para los dos primeros equipos femeninos, ya que considera que “el AEM ya no puede considerarse un equipo de base, sino que es un club profesional, con un presupuesto de 900.000 euros y que merece tener un apoyo importante”, declaró a SEGRE el presidente del club, Paco García.

El dirigente dejó claro que la demanda es “solo para el primer equipo femenino y el filial, que está en Tercera RFEF” y también reveló que, a cambio, el AEM ha propuesto hacerse cargo del mantenimiento del Recasens y costear el cambio del césped arficicial, algo que la entidad considera imprescindible.

“Somos conscientes de que el mantenimiento cuesta mucho dinero al ayuntamiento y también que el césped se tiene que cambiar de forma inminente, por eso proponemos hacernos cargo de ello”, añadió García, ya que la Federación exige jugar en un césped artificial que tenga como máximo ocho años de antigüedad y el del Recasens ya sobrepasa dicho límite, aunque este año aún podrá acoger partidos gracias a un informe de calidad entregado a la Federación.

Para esta última temporada, el club recibió un total de 45.000 euros de la Paeria, y 20.000 de ellos estaban destinados a los primeros equipos femeninos. Sin embargo, el presidente destacó que “la base es algo que se lleva prácticamente solo”. “Donde necesitamos apoyo es en el femenino”, insistió García, que en última instancia apuntó que “si vemos que no tenemos la ayuda necesaria, nos veremos obligados a vender la plaza. No podemos estar en una ciudad que no nos quiere”.

Además, el club tiene previsto presentar el aval para completar la inscripción en Primera RFEF Femenina y Tercera RFEF con el filial la semana que viene, después de que la Federación anunciara ayer que la competición empezará el fin de semana del 8 de septiembre, aunque aún queda pendiente de sortear el calendario.