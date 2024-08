Márquez pasa a la Q2 por los pelos en una sesión con Martín al frente

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Pramac) dominó ayer la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, tras dominar tanto el entrenamiento libre de la mañana como la Práctica de la tarde, con el acceso a la Q2 en juego.

El último de los diez billetes para la segunda clasificación fue para Marc Márquez (Ducati Gresini), que sufrió una caída por la mañana y tuvo dificultades para poder completar una buena vuelta por la tarde. Finalmente marcó el corte en la décima plaza. Su hermano Àlex (Ducati Gresini) tendrá que pasar hoy por la Q1, después de firmar el decimocuarto mejor tiempo, en busca de una plaza en la Q2.

Reconoció que “ha sido uno de los peores viernes del año” y que el pase a la Q2 “es casi lo único positivo”

Martín logró un mejor tiempo de 1:57.911, con 45 milésimas de segundo de adelanto sobre Aleix Espargaró (Aprilia). El líder del Mundial, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), fue tercero, por delante de su compañero Enea Bastianini, que pudo ser cuarto pese a tener problemas técnicos con la moto en el arranque de sesión, algo que también le ocurrió a Marco Bezzechi (Ducati VR46), que fue noveno. Los dos pilotos de KTM, con Jack Miller quinto y Brad Binder séptimo, también pasaron a la Q2, en un top-10 que completó Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sexto.Marc Márquez fue casi siete décimas más lento que Martín (1:58.585), con el que tuvo sus más y sus menos en un momento de la sesión cuando buscaba pegarse a la rueda del madrileño. Tras la sesión, el cerverino reconoció que “pasar directo a la Q2 es casi lo único positivo de hoy, porque ha sido de los peores viernes del año”. “Tenemos muchos deberes pendientes, porque hoy la sensación con la moto no era buena y me he tenido que buscar la vida”, añadió.