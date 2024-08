El AEM cae en su primer test

Imagen del once inicial que alineó el AEM para su primer partido de pretemporada, con cuatro fichajes y dos jugadoras del filial.

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM se estrenó ayer en la pretemporada con una derrota ajustada ante el nuevo Levante Badalona (1-0), uno de los proyectos que quiere alcanzar las cotas más altas de la Liga F después de dejar atrás su etapa como Levante Las Planas en Sant Joan Despí. Sin embargo, tuvo serios problemas para generar ataques ante un equipo leridano que se mostró muy sólido en defensa, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, pese a los notables cambios en la plantilla.

Finalmente, se llevó la victoria gracias a un gol de Cubedo en el minuto 90 a la salida de un córner, en la que fue una de las pocas ocasiones que concedió el equipo leridano, en el que debutaron los 10 fichajes y también contó con la participación de seis jugadoras del filial.Rubén López sacó a cuatro refuerzos en el once inicial (Atiq, Inés, María Lara y Gestera), que completaron las jóvenes del filial Laia Ojeda y Ciurana, en la habitual formación de 4-2-3-1. El conjunto leridano se encontró cómodo en defensa, sin conceder ocasiones, pero tuvo muchas dificultades para generar peligro ante la portería rival.Así, la primera mitad se cerró sin casi ocasiones y otra participación de una jugadora del filial: Ari Bosch, que substituyó a Loba a la media hora.La andaluza fue la única del once inicial que repitió tras el descanso, ya que Rubén López sacó un once totalmente nuevo para la segunda parte, con los otros seis fichajes y la joven del filial Abril Francés en punta. Además, también tuvieron minutos Helena y Ainara en el tramo final.Con las caras nuevas, el conjunto leridano encontró más vías de salida, aunque mantuvo la imagen seria atrás, aunque la meta María Mon tuvo que intervenir más que Laura Martí en la primera parte.

La guardameta leonesa tuvo que intervenir en un remate peligroso tras un centro lateral en el minuto 65 y, cinco minutos después, también solventó otra ocasión de peligro de las barcelonesas, a la salida de un córner.El Levante Badalona, que contó con la mayoria de los fichajes que han aumentado el nivel de la plantilla respecto a la de las pasadas temporadas, solo pudo llevarse la victoria con un gol de Cubedo, fruto de otro córner en el minuto 90 (1-0), aunque pocos minutos antes, el conjunto leridano tuvo la ocasión más clara de adelantarse. La punta Abril Francés recibió un buen pase de Marina, pero no pudo definir con acierto para encontrar la portería.

Rubén López: “Es un buen punto de partida”

El técnico del AEM, Rubén López, declaró a SEGRE que “las sensaciones del primer partido son muy positivas y son un buen punto de partida para lo que viene”. “Es muy bueno mostrarse con esta imagen tan sólida atrás ya desde un inicio, más contra un equipo que tiene tanta calidad, porque sabemos que cuesta mucho marcar goles y la defensa tiene que ser nuestro fuerte”, añadió el técnico de las leridanas, que también valoró haber podido contar “con todas las jugadoras del primer equipo”, más allá de las tres que se están recuperando de sus lesiones de larga duración: Laura Fernández, Jeni y Mariajo.Sobre el desarrollo del partido, Rubén López apuntó que “en la primera parte hemos sido muy sólidas atrás, pero nos ha faltado mucha tranquilidad con el balón en los pies y también nos ha faltado un poco a nivel físico para poder ir a presionar arriba en un campo tan grande como este”. Sin embargo, consideró que “en la segunda sí que hemos mejorado bastante, hemos podido apretar mejor arriba y generar más ataques”, algo que permitió que el equipo leridano atacara más. El segundo amistoso de las leridanas será el miércoles, en el campo del Europa, de Segunda RFEF.