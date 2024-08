Biles también es humana

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Después de ganar tres medallas de oro en sus tres primeras competiciones en París, lo más alto del podio le fue ayer esquivo a Simone Biles. La gimnasta brasileña Rebeca Andrade y la italiana Alice D’Amato se proclamaron campeonas olímpicas en suelo y barra de equilibrio, respectivamente, por delante de una errática Biles, que se colgó la plata en suelo tras dos grandes fallos, como le había ocurrido antes en la barra, donde solo pudo ser quinta, por lo que se va de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con cuatro preseas –tres oros y una plata–, que elevan a once sus medallas olímpicas( siete de oro, dos de plata y dos de bronce).

Día desgraciado para Biles. Comenzó la jornada de finales fallando su ejercicio en barra de equilibrio, de la que se cayó. De ello sacaron provecho las italianas D’Amato, oro con una nota de 14.366, y Manila Esposito, bronce con 14.000. La plata fue para la china Yaqin Zhou, que sumó 14.100 pese a que también se cayó. Biles acabó quinta.Rebeca Andrade solo pudo ser cuarta en esa prueba, pero unas horas después se desquitó de la mejor forma posible. Simone Biles afrontaba un ejercicio del que es especialista, pero sorprendentemente se salió del tapiz en dos ocasiones para sumar una nota de 14.133 y la plata.Antes, Andrade completó un ejercicio casi perfecto para llevar al máximo el duelo entre las dos mejores de la actualidad. Y superó a la estadounidense solo por 33 milésimas (14.166) para subirse a lo más alto del podio. El bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles. Biles y Chiles hicieron la reverencia en el podio a Andrade.El bronce, no obstante, fue polémico. La legendaria Nadia Comaneci se mostró indignada por un incidente que llevó a la rumana Ana Barbosu a celebrar una medalla de bronce que finalmente no ganó. “No me puedo creer que juguemos de esta manera con la salud mental y las emociones de las deportistas. Protejámosles”, pidió Comaneci al comentar un video en el que se ve a Barbosu agitando primero la bandera de su país y llorando después desconsoladamente. Barbosu había conseguido la tercera mejor nota (13,700), y por tanto la medalla de bronce, pero Jordan Chiles reclamó por su nota de 13,666, que la dejaba quinta. Los jueces atendieron su demanda y le dieron un 13,766 que le valió el bronce.