Craviotto, a hacer historia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Saúl Craviotto afronta hoy un día en el que puede marcar un hito histórico en el deporte español si consigue su sexta medalla, lo que le convertiría en el deportista olímpico español más laureado, dejando atrás a otro piragüista, el gallego David Cal. Primero tendrá que superar las semifinales del K4 500 fijadas a las 11.50, en busca de un puesto en la final de las 13.50.

El leridano aseguró ayer que “estos Juegos son especiales porque van a ser mis quintos, lo que supera con creces todo lo que soñé cuando empecé en todo esto, por toda la gente que va a ver allí. Y a nivel expectativas pues entiendo perfectamente que todo el mundo me ponga en las quinielas. Es normal que estemos ahí, pero al final nosotros tenemos que intentar desinflar o quitarnos piedras de la mochila. Al final yo más no voy a dar. Estoy dando el 100%, me estoy esforzando al máximo. Si consigo medalla, pues lo vamos a celebrar y si quedo quinto, pues oye, con la cabeza bien alta. Al final he aprendido también con los años a rebajarme un poco las expectativas, que no significa rebajar la ambición”.También reconoció que el sufrimiento que tiene la mañana de una semifinal o de una final olímpica “no se la deseo ni a mi peor enemigo. Los nervios que se pasan ahí son brutales. Al final te estás jugando mucho, no pasan los minutos. Es una sensación bastante extraña. A mí, por ejemplo, se me cierra el estómago. No tengo ganas de desayunar, la noche antes me cuesta dormir. Al final te estás jugando mucho. Son cuatro años que te lo juegas en ese minuto y la sensación es bastante agonizante. Y luego, una vez llega el momento, pasa volando”, dijo.Por otra parte, el también leridano Miquel Travé, que se quedó a poco más de un segundo de colgarse una medalla en eslalon en su debut olímpico, ya descansa en La Seu d’Urgell, donde hoy será homenajeado junto a otros miembros del Cadí Canoe Kayak que han estado en los Juegos de París 2024 en diferentes facetas. El ayuntamiento ha organizado para hoy (13.00) una recepción en la sala de plenos donde asistirán, además de Travé, que fue quinto en la final de C1, la andorrana Mònica Dòria, undécima en C1, y los entrenadores leridanos Anais Bouchet y Cristian Tobio, de las selecciones de España y Andorra, respectivamente, así como la urgelense Meri Rodríguez, actual gerente del Parc del Segre y que ha tomado parte en los Juegos como jefa de resultados de las pruebas de eslalon, todos ellos miembros del Cadí.