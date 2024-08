El balonmano pasa a 'semis' y KO en básquet y waterpolo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española masculina de balonmano volverá a luchar por las medallas olímpicas después de clasificarse con mucho sufrimiento para las semifinales después de superar ayer por 29-28 a la Egipto de Juan Carlos Pastor, en un partido que necesitó de una prórroga y en el que los ‘Hispanos’ tuvieron que tirar de su carácter. El combinado de Jordi Ribera volvió a mostrar de qué está hecho. Continuó sin tener su mejor juego, sobre todo en una mala primera parte, y eso le provocó ir a remolque de su rival de forma peligrosa, pero se agarró a la pista para llevar el duelo a diez minutos extra en los que volvió a sobrevivir con una última defensa y un gran Gonzalo Pérez de Vargas. El portero del FC Barcelona hizo una parada a diez segundos para la conclusión de la prórroga que aseguró la victoria y el pase a semifinales, por lo que España, bronce en la última cita olímpica, volverá a pujar por estar en el podio. Su rival en las semifinales, que se disputarán mañana, será Alemania, que derrotó a Francia por 35-34.

No tuvieron tanta suerte las selecciones de baloncesto femenino y waterpolo masculino, que se quedaron fuera de las semifinales. El combinado que dirige Miguel Méndez se quedó fuera de la lucha por las medallas tras caer en los cuartos de final contra Bélgica (66-79), actual campeona de Europa, en un partido en el que la efectividad en el triple y el dominio en la zona fueron del cuadro belga, formado entre otras por las ex del Cadí Elise Ramette y Laure Resimont. España no pudo superar el ‘maldito’ cruce de cuartos, un muro que tan solo pudo franquear en Rio 2016.Por su parte, la selección masculina de waterpolo cayó en la trampa de Croacia y quedó eliminada en cuartos después de perder por 10-8 en un partido en el que fueron inferiores de principio a fin a un sólido conjunto croata, que se cobró la revancha de la final perdida en ‘su’ Europeo, disputado en Zagreb.