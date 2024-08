Legendario Craviotto

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Saúl Craviotto ya es legendario tras volverse a subir a un podio olímpico ayer en los Juegos de París 2024. El piragüista leridano hizo historia en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne al lograr la medalla de bronce junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade en el K4 500 y convertirse, con ello, en el deportista español con más medallas olímpicas, 6, una más que el también piragüista David Cal, con el que hasta ahora estaba empatado a 5, en una jornada en la que el piragüismo español sumó dos bronces. Además de la embarcación que lideraba el leridano, Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez lograron otro tercer puesto en el C2 500.

Craviotto, que a sus 39 años, ha encadenado en la cita francesa sus quintos Juegos Olímpicos, volvió a hacer historia y lograr algo que no había conseguido ningún otro deportista español, seis medallas olímpicas. El piragüista formado en el Sícoris Club fue medalla de oro en el K2 500 en Pekín 2008, plata en el K1 200 en Londres 2012, oro en K2 200 en Río 2016, bronce en K1 200 en Río 2016, plata en K4 500 en Tokyo 2020 y ahora, en París 2024, bronce en K4 500. Por detrás suyo están el piragüisma David Cal, con 5, mientras que con 4 medallas olímpicas están el ciclista Joan Llaneras, la nadadora Mireia Belmonte, la nadadora de sincronizada (ahora artística) Andrea Fuentes y la tenista Arantxa Sánchez Vicario, esta también en cinco Juegos.Con la medalla que ganó ayer Craviotto, el deporte leridano ya tiene doce en toda la historia de los Juegos Olímpicos. A las seis que acumula el piragüista, se suman las dos de ciclismo que logró Sergi Escobar en los Juegos de Atenas 2004, cuando logró sendos bronces en persecución individual y persecución por equipos. El tenista Albert Costa también tiene una medalla de bronce, que logró en la modalidad de dobles junto a Àlex Corretja en los Juegos de Sidney 2000. En esta misma cita australiana, tres futbolistas leridanos, Joan Capdevila, Felip Ortiz y Carles Puyol, fueron medalla de plata al perder la final España ante Camerún por penaltis, tras finalizar el partido 2-2. En aquella selección también había jugadores como Xavi Hernández o Gabri García, actual entrenador del Atlètic Lleida.La medalla de bronce lograda ayer por la embarcación de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, pudo ser de oro. De hecho, durante la primera parte de la carrera el K4 iba primero y parecía que acabaría así. Fue ambicioso el K4 liderado por el leridano, que pasó el primero por los 250 metros enseñando la proa a sus rivales, incluida Alemania, campeona del mundo y olímpica lastrada en el arranque tras una salida en falso, desde una calle 7 que le hizo perder la referencia de muchos de los finalistas.El K4 español siguió en cabeza y llegó a soñar con el oro hasta a falta de 150 metros, pero ahí empezó a ceder. El lactato llegó antes de tiempo a los brazos de Craviotto, Cooper, Germade y Arévalo, un equipo para la historia, subcampeón en Tokyo 2020, que, esta vez, cedió en los metros finales para conquistar el bronce tras Alemania, que se colgó la medalla de oro y Australia, que fue plata.“En los últimos cien metros estaba ‘picando pala’”, reconoció después Saúl acerca de la falta de fuelle que les hizo perder el oro, pero ganar un bronce que les sabe a mucho. Agotado hasta el extremo, Craviotto se retorció en el muelle al bajar de la embarcación y antes de saludar a la grada. Previamente, en el C2 500, los campeones del mundo Sub’23 Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez reconocieron que el cuarto puesto en las semifinales fue una estrategia para salir por la calle uno en una jornada en la que creían que el viento les iba a favorecer. “Después tuvimos que afrontar unas olas que no sé de dónde salieron. Teníamos que hacer esfuerzos para mantener el equilibrio”, explicó Moreno.Cuartos en el paso intermedio, el dúo aceleró el ritmo de paladas en el tramo final hasta el tercer puesto en un desenlace incierto. Inicialmente, la clasificación les colocó cuartos, pero finalmente la foto ‘finish’ confirmó un histórico bronce en su debut tras China e Italia.Justo antes, el K4 500 femenino de Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García y Teresa Portela no estuvo en la lucha de las medallas desde la salida y terminó sexto. En sus séptimos Juegos, Portela no anunció que vaya a dejar la piragüa. “Queda ‘Teri’ para rato. No me he puesto fecha de caducidad”, aseguró.

Saúl Craviotto explicó tras colgarse la medalla que “más allá del número de medallas, valoro haber estado en Pekín, Londres, Río, Tokio y París. Participar en tantos Juegos Olímpicos a lo largo de los años y mantenerse siempre en la cima es lo que más aprecio de mi carrera”, dijo el leridano.

Añadió que “no quiero que se me recuerde como ‘este que ha ganado 6 medallas’. Me gustaría que me viesen como un tío que siempre tuvo claro su propósito y se supo rodear bien, que supo ser lo suficientemente humilde para dejarme ayudar, y constante, luchador y peleón”.Sobre la final dijo que “íbamos un poco por delante, pero luego nos pasaron. Lo importante es que hemos dado espectáculo” y calificó de “muy bonito y especial” este ciclo olímpico. “Cooper, Germán y Arévalo son casi como hermanos para mí. Ha habido un gran ambiente en el equipo, no solo entre nosotros, sino también con otros que no se clasificaron para los Juegos”, destacó.Respecto a su futuro, admitió que no estará toda la vida en la piragua y tendrá que “dejarla algún día”, pero ayer no era el día para decidir nada. “Por ahora, me merezco el tiempo para analizar, pensar y ver qué hago. Físicamente estoy bien, pero no lo sé, tal vez aguante un año más o lo deje”, explicó.Reconoció que “iba jodido porque son 500 metros y en el 400 iba ya ‘picando pala’, mojando ya casi sin meter fuerza porque iba muerto. Creo que me he dejado ya todas las energías, el alma subido en la piragua y ha sido para mí una final soñada”, aseguró el deportista de Lleida.