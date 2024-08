“Un diploma es bueno”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El salón de actos del ayuntamiento de La Seu d’Urgell acogió ayer una recepción a los representantes del Club Cadí Canoë Kayak que han participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, encabezados por su principal referente, el palista Miquel Travé, que se quedó a las puertas de la medalla en C1, logrando al final un diploma olímpico por su quinta posición. Los miembros del club urgelense, que fueron recibidos en el consistorio por el alcalde Joan Barrera, entraron en el salón de plenos escoltados por las palas de los jóvenes deportistas del Cadí.

Además de Travé estuvieron su entrenadora, Anaïs Bouchet, y el expalista y actual técnico del equipo español Samuel Hernanz, así como el director deportivo del equipo andorrano de eslalon, Toni Cadena, y Cristian Tobio, entrenador de Mònica Dòria, que no pudo asistir por motivos personales, y Meri Rodríguez, gerente del Parc del Segre y que fue la jefa de los resultados de eslalon en los Juegos. Joan Barrera expresó la satisfacción del consistorio y de la ciudad por los resultados conseguidos y felicitó tanto a los deportistas como al resto de componentes de Cadí, que este año celebra su 60 aniversario. “En estas seis décadas ha hecho un gran trabajo de base con muchos niños y niñas que han aprendido los valores del esfuerzo y del deporte”, dijo.Miquel Travé, por su parte, agradeció el apoyo recibido y calificó su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos de “muy intensa, pero muy bonita, porque es una cosa que siempre había soñado con vivir y que hasta que no estás ahí no te lo puedes llegar a imaginar”. El urgelense lamentó el ‘toque’ en una de las puertas que le dejó fuera de las medallas. A pesar de la decepción por quedarse tan cerca de subir al podio, Travé aseguró que “un diploma también es un buen resultado y visto con perspectiva puedo estar contento, teniendo en cuenta el nivel que había en la competición”. Ahora el urgelense descansará unos días antes de preparar las Copas del Mundo de Ivrea (Italia) y La Seu previstas en septiembre.