El AEM debutará en la Copa en el campo del Balears FC

El AEM debutará en la Copa de la Reina en el campo del Balears FC, tras el sorteo que se celebró ayer en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Fue un sorteo que no resultó del agrado del técnico del equipo leridano, Rubén López, según confesó en declaraciones a SEGRE. “Es un mal sorteo, no hemos tenido suerte”, comentó el técnico. “Nos toca jugar fuera de casa, en un desplazamiento largo e incómodo y contra un rival de nuestra misma Liga, aunque sea recién ascendido”, comentó el entrenador del equipo leridano. “No ha sido un buen sorteo”, insistió. El partido se jugará entre el 10 y el 12 de septiembre.

El club leridano sigue molesto con la Federación Española, ya que todavía no se ha efectuado el sorteo del calendario de Liga, algo que ratifica el desprecio habitual que tiene este organismo español por el fútbol femenino. Esto impide que el equipo, que lleva días entrenando, pueda planificar el inicio de la temporada liguera, ya que no es lo mismo empezar en casa que fuera y tampoco es lo mismo un desplazamiento largo que uno corto. “Estamos a 9 de agosto y aún no tenemos el calendario”, lamentaba ayer el entrenador del equipo leridano. “Es evidente que la Federación Española no lo está haciendo bien”, explicaba.“Evidentemente nos gustaría saber ya dónde tenemos que jugar el primer partido de Liga”, añadía el técnico. “Lo de la Copa ya sabíamos que sería entre semana pero nos hubiera gustado jugar en casa. Es partido único y la pasada temporada también nos tocó debutar en la Copa fuera. Pero lo de la Liga es más grave, porque necesitamos planificar el inicio de la Liga y nos perjudica que aún no sepamos dónde tenemos que jugar el primer partido”, añadía.Por otra parte, el equipo disputará hoy su tercer encuentro amistoso de pretemporada. Será a las 19.00 en el campo del Espanyol. El AEM jugó su primer amistoso el psado día 4 en el campo del Levante Badalona, donde perdió 1-0 ante un equipo de la máxima categoría, mientras que el miércoles de esta semana jugó en el campo del Europa, equipo de Segunda RFEF, donde se impuso 0-4. “De momento no tenemos lesionadas y eso es una gran noticia”, añadió.