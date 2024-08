Las del plante continúan

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida hizo oficial ayer la renovación de seis de las siete jugadoras que a finales del pasado mes de junio firmaron el manifiesto, que recibió unas 2.500 adhesiones, en el que solicitaban al club mantener el primer equipo en la Liga Femenina 2. Abril Rexach, Maria Cerqueda, Carla Fernández, Adrea Fernández, Iris Tribó y Laura Gil –Pilar Comella, la otra firmante, ha decidido no continuar– se mantienen una temporada más en el equipo, unas renovaciones que eran indispensables para que el club accediera a seguir en la tercera categoría del baloncesto femenino estatal. No hay que olvidar que la junta directiva se planteó bajar una categoría al saber que varias de ellas no iban a continuar, aunque al final han dado marcha atrás.

Después de estas renovaciones, la dirección deportiva está buscando ahora una combo, que pueda actuar indistintamente de base y de escolta, y tres interiores, dos de ellas ‘cincos’, para completar una plantilla de diez jugadoras. El equipo, que seguirá dirigiendo Rubén Petrus, tiene previsto comenzar la pretemporada oficial el 26 de agosto, si bien el 19 ya se harán las revisiones médicas. En cuanto a los amistosos, se disputarán un total de seis, de los cuales solo están confirmados los de la Lliga Catatana, en la que defiende título. El día 11 de septiembre se medirá en casa al Tordera (19.00), el 14 visitará al Viladecans (18.00) y el 21 al Mataró Boet (18.30). Antes, la primera semana de septiembre, están previstos dos amistosos y el 28 o 29 de septiembre otro si no se juega la final de la Lliga.