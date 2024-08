Oro y decepción en fútbol

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Cara y cruz ayer para el fútbol español en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras el equipo masculino, que semanas antes había ganado el Europeo, conquistaba con una plantilla muy renovada la medalla de oro olímpica después de ganar en una épica prórroga a la anfitriona Francia (3-5), saboreando así la gloria 32 años después, el femenino se quedó con la miel en los labios en su primera participación olímpica y se quedó sin el bronce tras perder 0-1 ante Alemania víctima de dos penaltis, uno transformado por la alemana Gwinn y otro malogrado por Alexia Putellas en el tiempo de prolongación, y hasta de la mala fortuna cuando en el primer tiempo envió dos balones al larguero.

Este segundo título en los Juegos, al margen del lejano logrado en la inolvidable e histórica cita de Barcelona’92, tuvo más suspense del previsto, pero encumbró a Fermín López en un verano soñado para el centrocampista del Barça después de conquistar, junto con Álex Baena, la Eurocopa de Alemania, los únicos jugadores, junto al francés Albert Rust, que pueden presumir de haberse colgado un oro en la Euro y los Juegos en un mismo año.La gloria olímpica no fue una empresa fácil para el grupo de Santi Denia, que nadó contra corriente en un ambiente hostil. Se repuso del gol galo tras un error del también exazulgrana Arnau Tenas, que acabaría siendo decisivo con sus paradas y la asistencia del quinto tanto que certificaba el título. La anfitriona, que ambicionaba igualmente ese oro que unir al de Los Ángeles’84, avasalló de inicio, pero dos goles seguidos de Fermín y otro de falta de Baena pusieron en jaque a los anfitriones, que reaccionaron en la segunda mitad y forzaron, con un penalti en el añadido, una prórroga en la que España fue superior y ganó gracias a un doblete de Camello.Horas antes de la final masculina, las féminas de España vivían una jornada aciaga. De la ilusión a las lágrimas, así fue seguramente el recorrido de la primera aventura olímpica de la ‘Roja’ femenina, que llegaba como favorita a un podio al que no se pudo subir y de cuyos escalones se fue alejando al tiempo que su fútbol no terminaba de aparecer. España nunca había ganado en su historia a Alemania tras siete enfrentamientos y quiso desde el principio romper esa estadística, pero no le ayudó su fútbol, de nuevo sin la ‘chispa’ necesaria.España se hizo con el mando y dejó un tanto encerrada a Alemania, aunque eso no lo transformó en ocasiones de peligro. El larguero repelió el tiro de Aitana Bonmatí y el rechace, a pies de Jenni Hermoso, se fue por encima de la portería tras tocar en una defensa. Tras el descanso, un balón largo a la espalda de la defensa provocó la salida arriesgada de Cata Coll, que se llevó por delante a Gwinn. El penalti no lo desperdició la propia jugadora alemana para volver a provocar que España fuese por cuarto partido, tercero seguido, a remolque.Alemania pudo sentenciar poco después, pero Cata Coll se rehízo para firmar una gran parada ante Schueller y dar una vida extra. Hermoso tuvo el empate, pero la ocasión más clara fue un infantil penalti sobre Lucía García. Alexia Putellas asumió la responsabilidad del tenso momento, pero su lanzamiento lo adivinó la veterana Berger y evitó que la campeona del mundo mantuviese el sueño de firmar un año para el recuerdo.

Los Juegos en agosto tienen los días contados

Agosto será pronto un mes inhábil a efectos olímpicos por culpa del cambio climático y de las cada vez más altas temperaturas que se registran en esta época en el hemisferio norte. “Los expertos lo han anticipado: será muy difícil organizar los Juegos en agosto”, admitió ayer el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, durante una rueda de prensa de valoración de París.

Reivindicación de una refugiada de Afganistán

La bailarina de breakdance Manizha Talash, una joven de 21 años nacida en Afganistán y que compite en los Juegos en el equipo de refugiados, mostró ayer una capa con el lema ‘Mujeres afganas libres’ durante la competición de baile. Manizha Talash huyó de Afganistán después de que los talibanes recuperaran el poder del país en agosto de 2021.

Detenido un deportista por agresión sexual

Un luchador de la delegación olímpica de Egipto fue detenido en la madrugada del jueves al viernes por una agresión sexual en un café de París al haberle tocado el trasero a una mujer que le ha denunciado, indicó la Fiscalía. El deportista, del que no se ha publicado el nombre, estaba completamente borracho. No es la primera agresión denunciada durante los Juegos Olímpicos.

Valeria Antolino, octava, logra diploma olímpico

La saltadora española de origen venezolano Valeria Antolino, que tenía opciones de subir al podio en trampolín de tres metros de los Juegos Olímpicos de París, acabó ayer octava en la final con una puntuación total de 292,95 que le valió el último diploma olímpico. La medalla de oro fue para la vigente subcampeona del mundo, la china Chen Yiwen, inalcanzable.

Primera medalla para el Equipo de Refugiados

La boxeadora camerunesa Cindy Ngamba ha hecho historia al conseguir la primera medalla bajo la bandera del Equipo Olímpico de Refugiados, después de perder ante la panameña Atheyna Bylon y hacerse con el bronce. Creado en los Juegos de Río 2016, este equipo permite competir a los atletas que han huido de su país de origen por diversas razones.

Alberto Ginés entrega la corona en escalada

El extremeño Alberto Ginés cedió ayer la corona olímpica lograda en Tokio 2020 al finalizar ayer séptimo en la final de bloques y dificultad de la escalada deportiva de Paris, con una puntuación de 116.2, tras una mala primera parte en búlder y un milagroso intento de remontada en la cuerda. El título fue para el británico Toby Roberts, seguido del japonés Sorato Anraku, plata, y del austríaco Jakob Schubert, bronce.

EEUU y Francia, también en la final femenina

Los equipos de baloncesto de Estados Unidos y Francia también se disputarán el título olímpico femenino. Las americanas, que buscan su octavo oro seguido, lograron el pase a la final del torneo olímpico tras derrotar ayer a Australia (85-64), mientras que el combinado galo dejó fuera a Bélgica, verdugo de España, tras ganar por 81-75 después de una prórroga.