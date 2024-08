Curry guía a EEUU a su oro número 17

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección de Estados Unidos se proclamó campeona olímpica de baloncesto por quinta vez seguida, elevando a 17 su propio récord histórico de títulos, tras derrotar en la final de los Juegos de París 2024 a la anfitriona, Francia, por 87-98. Victor Wembanyama, la joven estrella local, fue el máximo anotador del partido, con 26 puntos, mientras que Stephen Curry, con 24 y 8 triples, fue el máximo realizador de Estados Unidos, con la que Kevin Durant se convirtió en el baloncestista más laureado del olimpismo, con cuatro oros.

Antes de los Juegos de París 2024, Kevin Durant –que no necesita presentación– ya lo había ganado todo en el mundo del baloncesto. Pero, después de la cita olímpica que se clausura hoy, ‘KD’ ya es único.Tras derrotar ayer a Francia compartió galones con otras dos estrellas de la talla de LeBron James y Stephen Curry –dirigida por el no menos estelar Steve Kerr–, Durant ya es el único varón de la historia con cuatro oros olímpicos en el deporte de la canasta (su compatriota Diana Taurasi puede ganar el sexto hoy en la competición femenina).LeBron igualó en los Juegos de París los tres oros y el bronce que había ganado Carmelo Anthony –hasta el jueves pasado el baloncestista más laureado de la historia olímpica–; pero Durant los superó a ambos al ganar. El quinto seguido de los ‘States’, que elevaron a 17 su propio récord histórico de títulos.En el otro bando brilló Victor Wembanyama. Ha sido una de las estrellas de los Juegos de París, adulado por el público, aclamado por el país que le mira como uno de los grandes del baloncesto, pero no pudo destronar a los Estados Unidos.Por otra parte, la selección de Serbia, liderada por Nikola Jokic, le ganó ayer el partido por el tercer puesto, disputado en el Arena Bercy de la capital francesa, a Alemania (83-93). Logró de esa manera la medalla de bronce en el torneo olímpico y se tomó, además, la revancha de la última final del Mundial, que se habían anotado los alemanes. Jokic, con un ‘triple doble’ (19 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) y la mejor valoración del partido (36), compartió honores de máximo anotador del partido con su compañero Vasilije Micic y capitaneó la victoria del equipo que dirige el ex técnico barcelonista Svetislav Pesic.

EEUU gana a Brasil y recupera el oro en fútbol femenino

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos ganó ayer la final de París a Brasil (1-0) y se colgó su quinto oro olímpico (no lo ganaba desde Londres 2012), refrendando así su dominio mundial. Brasil, con la leyenda Marta Vieira, se volvió a quedar a las puertas, al perder su tercera final en unos Juegos contra las norteamericanas.