Waterpolo de oro

A la tercera fue la vencida y la selección femenina española de waterpolo, con once catalanas en sus filas, consiguió el anhelado oro olímpico con una victoria ante Australia (9-11), con la que el equipo de Miki Oca cierra un círculo después de conquistarlo todo: un Mundial, un Europeo y ahora un título olímpico. Sabían las españolas que era “el partido de sus vidas” y no fallaron. Guiadas por la maravillosa actuación de la meta barcelonesa Martina Terré, los goles de Bea Ortiz, de Rubí, que con cuatro fue la mejor, la también barcelonesa Anni Espar y la sabadellense Maica García, dos de las que empezaron el camino en 2011, el combinado estatal acabó con el gafe olímpico.

En una final inédita en Juegos Olímpicos, pero la reedición de aquella final del Mundial de Barcelona 2013 en la que empezó esta era dorada del waterpolo femenino español, las de Miki Oca estuvieron inmensas para ganar y, en su tercera final olímpica, lograr el primer oro. Un oro que da la triple corona –JJOO, Mundial y Europeo– a este equipo que empezó a labrarse once años atrás y que llega a la cima, en la que intentarán quedarse, de la mano de Miki Oca (doblete dorado olímpico como jugador y seleccionador) y de unas Pili Peña, Laura Ester, Maica García y Anni Espar que tienen por fin su medalla de oro olímpica.Es un triunfo redentor, de los que hace justicia. Hubiera sido más épico, más romántico, hacerlo contra una Estados Unidos que la apartó del oro olímpico en Londres y en Tokio. Pero, en parte, hubo revancha al ganar a las estadounidenses en la fase de grupos aquí en París. La perfección nunca existe. Pero este torneo, sin derrotas, roza ese ‘10’. El pase a esta final llegó en la tanda de penaltis tras el empate contra Países Bajos (14-14), así que no son todo victorias pero sí ninguna derrota, con una fase de grupos saldada con 4 triunfos.En esta final España doblegó a una rival que llegaba crecida tras ganar en semifinales a Estados Unidos, que parecía intocable, también en la tanda de penaltis. Las ‘aussies’, primeras campeonas olímpicas de la historia en Sídney 2000, se quedan sin su segundo oro porque España salió a por todas para igualarlas y meterse de lleno en la élite del waterpolo femenino. Antes de saltar a la piscina, España sabía que era su momento y, salvo el 1-0 inicial, jugó con tal determinación que no cedió ni una ventaja más frente a un rival más físico, que tuvo muchas más superioridades, pero que nunca dispuso de armas para responder al juego de las de Oca. El partido se mantuvo en distancias muy cortas, del 2-2 al término del primer tiempo, al 3-2 para España en el descanso, después del primer gol de Maica García.Si Martina Terré fue fundamental durante todo el partido, Bea Ortiz fue la que inclinó la balanza en el tercer cuarto. Hasta tres goles consecutivos anotó la lanzadora del Sabadell para empezar a creer en la victoria con el 6-3. Recortaron las ‘aussies’, pero Anni Espar dejó el margen de seguridad de nuevo en tres (7-4), tras un penalti forzado por Paula Camus. A los últimos ocho minutos se llegó con 7-5 y, pese a un tanto de las oceánicas en el inicio del cuarto final (7-6), España no se desmoronó. Siguió creyendo, buscó el juego con las boyas.. y volvieron a aparecer Terré y Ortiz, con su cuarto gol.Cuando a 4:12 para el final Maica García volvió a anotar (9-6), la medalla de oro estaba en la mano, pero Alice Williams puso el 9-7. El destino le tenía reservado otro gran momento a Anni Espar, otra de las pioneras, y otro guiño más con el 11-7, anotado por Maica García, que también había estado en el primer equipo original. Lo que pasó en los últimos 109 segundos es historia. Laura Ester, la meta titular, una de las cuatro de Londres, lloraba en el banquillo; como Pili Peña, la capitana, en el que seguramente fue su último partido con España. Así que el waterpolo femenino español, campeón del mundo y de Europa, con clubes campeones de todo, sumó su decimocuarta medalla en el concierto universal, el premio más deseado, el oro, el título más grande para un deporte en el que España es una referencia mundial con apenas 1.208 licencias federativas.Por su parte, Países Bajos se llevó la batalla por la medalla de bronce al tumbar a Estados Unidos (10-11), con un gol salvador en el último segundo de Sabrina van der Sloot que aparta a las estadounidenses de ‘su’ podio olímpico, ya que venían de ser tres veces campeonas.