Barcelona'92 sigue lejos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las 22 medallas de Barcelona’92 se mantienen como el listón insuperable para España después de París 2024, donde ha podido celebrar 18, una más que en Río 2016 y Tokio hace tres años, aunque ha mejorado la cifra de oros de tres a cinco, y suma cuatro platas y nueve bronces. Los títulos olímpicos sitúan al equipo español en el decimoquinto puesto del medallero, con cuatro platas menos que en la capital japonesa y tres bronces más, además de 51 diplomas. Son 9 más que en Tokio, después de 9 cuartos puestos, 10 quintos, 10 sextos, 7 séptimos y 5 octavos.

Desde las 22 de Barcelona, España logró 17 en Atlanta’96, 11 en Sydney 2000, 20 en Atenas 2004, 19 en Pekín 2008, 20 en Londres 2012, 17 en Río 2016 y 17 en Tokio 2020. Las previsiones de poder mejorar en París las 22 de Barcelona del Comité Olímpico Español (COE), en base a los resultados en el último ciclo olímpico, se han quedado en el aire, aunque el nivel se mantiene, sobre todo al esfumarse algunas medallas que se daban por seguras. La más dolorosa fue la de Carolina Marín, que se quedó a un paso de su segunda final olímpica, tras el oro de Río 2016, al romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha, la misma lesión que en 2019 y que sufrió en su otra rodilla meses antes de Tokio. Estaba a punto de ganar su semifinal y asegurar, como mínimo, la plata en bádminton. La propia onubense anunció ayer en un vídeo suyo que tiene “el alma destrozada” y apuntó que no sabe qué va a ser de ella en el futuro. “No sé si volveré a jugar y si volveré a unos JJOO, ahora necesito paz y tranquilidad. Necesitaré tiempo para recomponerme”. “Ha sido un golpe muy duro. No me lo esperaba. Mi intención era volver de París con una medalla de oro. Pero he conseguido otra medalla, que es vuestro cariño, el de la gente, de miles de personas que me han apoyado”, afirmó. Fue un mazazo en el ecuador de los Juegos para España, que ya había visto caer a Rafa Nadal en segunda ronda de individuales y luego en cuartos de dobles. Otros dos fijos en la quiniela, Jon Rahm y la selección femenina de fútbol, son un vacío casi ilógico. El atletismo es el gran triunfador, con una cosecha histórica de cuatro medallas, dos de ellas de oro, tras el único metal de Tokio que fue el bronce de Ana Peleteiro, mientras que el judo y el boxeo rompieron una sequía de 24 años. Solo con diplomas acabaron deportes que en Tokio fueron medalla, como la gimnasia y el taekwondo.Alejandro Blanco, presidente del COE, puntuó ayer con “un diez” la actuación de España en París 2024, pese a que reconoció que “el resultado” de 18 medallas “no es el esperado”. “Llevo más de un año hablando de superar el récord de las 22 medallas (de Barcerlona’92) y era el más humilde de los analistas, que nos colocaban con una media de 30. El resultado no es el esperado, pero es un buen resultado porque la competencia cada vez es mayor”, añadió.

Un bronce y 2 diplomas de Lleida y otra medalla forjada en La Seu

Una medalla de bronce y dos diplomas ha sido el botín de la delegación de Lleida en los Juegos Olímpicos de París 2024 que ayer bajaron el telón, además de otra presea forjada en La Seu d’Urgell.Saúl Craviotto volvió a ser el gran protagonista, esta vez más que nunca porque el pasado jueves entraba en la historia del olimpismo español al convertirse en el atleta con más medallas olímpicas, seis, superando al también palista David Cal, después del bronce conseguido con el K4 500. Muy cerca del podio estuvieron otros dos leridanos presentes en la cita parisina y que se estrenaban en unos Juegos. El que lo tuvo prácticamente en las manos fue el también piragüista Miquel Travé, en C1 eslalon, pero un ‘toque’ con una puerta le dejó sin una plata que ya se cantaba. Por su parte, la judoca Ai Tsunoda también rozó la presea, en su caso el bronce. El que sí la logró fue Pau Etxaniz, bronce en K1, un vasco que durante 19 de los 23 años que tiene vivió y entrenó en La Seu d’Urgell. El resto de leridanos, los nadadores Emma Carrasco, Paula Juste y Ferran Julià y la atleta Berta Segura, no pasaron a la final, su objetivo.