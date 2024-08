Sifan Hassan emula a Zatopek

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan, con un tiempo de 2h22:55, se llevó la medalla de oro en el maratón femenino de los Juegos de París, con récord olímpico incluido al parar el crono en 2h22:55. Hassan nunca olvidará los Juegos de París. Llegó a la capital francesa con el objetivo de defender sus títulos olímpicos de 5.000 y 10.000 metros logrados en Tokio 2020, añadiendo a esas dos distancias el maratón en busca del triplete de medallas como hizo hace 72 años el legendario checo Emil Zatopek.

El reto lo cumplió aunque no pudo ser con triplete de oros. En los 5.000 y 10.000 se llevó dos bronces y para el maratón, apenas 34 horas después de correr por última vez en la pista del Estadio de Francia, se volvió a calzar las zapatillas para dar un recital sobre el asfalto de París. Su gesta tuvo el mérito añadido del cansancio acumulado, la humedad, cercana al setenta por ciento, y del recorrido, un circuito urbano, monumental y turístico con grandes pendientes y una rampa salvaje poco antes del kilómetro 30, con una pendiente del 13%, el muro más elevado del trazado.Hassan, de 31 años, estuvo en todo momento en cabeza de carrera, sin mostrar sus cartas y corriendo a un ritmo constante que no dio pistas sobre su táctica y su estado de forma, una incógnita tras una semana de máximo desgaste. En el momento decisivo, cuando la carrera se aceleró tras el muro del kilómetro 30, por selección natural solo quedaron cinco atletas, ella junto a las etíopes Tigst Assefa –plusmarquista mundial– y Amane Beriso Shankule y las kenianas Sharon Lokedi y Hellen Obiri, ya que la japonesa Yuka Suzuki no aguantó a partir de ese momento.La neerlandesa llegó a la meta en los Inválidos con el público asistente puesto en pie para reconocer su gesta. Al final paró el crono en 2h22:55, mejorando el anterior récord olímpico que estaba en posesión de la etíope Tiki Gelana, con 2h23:07, desde el 5 de agosto de 2012 en Londres. Segunda fue Tigst Assefa, a solo tres segundos, y tercera la keniana Hellen Obiri, con 2h23:10.Por su parte, Majida Maayouf, plusmarquista estatal, finalizó decimoséptima con 2h28:35, el mejor tiempo de una española en unos Juegos. La atleta de origen marroquí logró acabar en el puesto 17, mientras que la barcelonesa Meritxell Soler fue la 25 con la tercera mejor marca española de la historia en la distancia.