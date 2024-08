Marçal Piró, al Europeo de jóvenes jinetes de Polonia

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Marçal Piró afrontará la próxima semana, del 21 al 25 de agosto en la localidad polaca de Strzegom, el Campeonato de Europa de jóvenes jinetes, en la disciplina de Concurso Completo, su última competición internacional en la categoría antes de dar el salto definitivo el año que viene a la absoluta. El jinete de Mollerussa, que cumplirá 21 años en septiembre, no quiere marcarse ningún objetivo a nivel de resultados, aunque reconoce que llega en buena forma después de completar una buena preparación bajo las órdenes de su entrenador, el exolímpico leridano Albert Hermoso.

“En una competición como esta nunca sabes cómo puede ir porque el nivel de los participantes es muy alto, ya que estarán los mejores jóvenes de toda Europa. Lo afronto sin ninguna pretensión clara, solo con el objetivo de tener una buena experiencia, de tener un buen recuerdo, luego ya se verá el resultado. Como la preparación ha sido buena, ya que me he centrado todo el verano en este Europeo, si tengo una buena experiencia ya será una gran recompensa”, señaló Piró, que competirá a lomos de Eventing.Piró ha tenido suerte dispar en sus participaciones en el Europeo de categorías inferiores. En 2022 logró el subcampeonato juvenil, el mayor éxito de su carrera internacional, pero el año pasado en la localidad inglesa de Hartpury no pudo repetir la gesta y se vio obligado a retirarse en la última jornada, la de cross. Será su despedida en la categoría de Jóvenes Jinetes, ya que la próxima temporada ya competirá en los concursos absolutos. No obstante, el jinete de Mollerussa ya sabe lo que es competir en la máxima categoría, ya que la pasada temporada tomó parte con la selección española de concurso completo en tres pruebas de la Copa de las Naciones y una este año. “El objetivo el año que viene es intentar afianzarme a nivel absoluto, ver cómo son las pruebas y el nivel de los rivales, y cómo me encuentro yo, pero sin marcarme ningún objetivo”, señaló Piró, que tiene previsto acabar la temporada actual participando en algún concurso estatal y en la Copa del Rey del mes de octubre, aunque dependerá del estado de su caballo.