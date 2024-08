Roban una furgoneta del Nàutic Mig Segre de Ponts de piragüismo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los miembros del Nàutic Mig Segre de Ponts de piragüismo se encontraron el pasado lunes con la desagradable sorpresa de que unos ladrones les habían robado una de las tres furgonetas que tienen y que utilizan para el transporte de los palistas, ya sea para los cursillos que organizan como para las competiciones autonómicas y estatales. No hace mucho que el club adquirió un vehículo nuevo para renovar su pequeña flota, que constaba de dos furgonetas que tienen más de veinte años de antigüedad. Una de estas dos, la menos vieja, fue sustraída en la madrugada del domingo al lunes del interior de las instalaciones del club. “Los tenemos todo vallado y los dos vehículos estaban dentro, ya que el nuevo me lo llevo a mi casa. Pero los ladrones rompieron el candado y entraron”, explicó ayer uno de los directivos del club, el exolímpico Toni Herreros. El club cuenta también con sistema de videovigilancia, pero no se conectó. “Tenemos cámaras, pero los sensores de movimiento no detectaron nada y las cámaras no se activaron”, apuntó.

Herreros lamentó que tras el esfuerzo que supuso adquirir la nueva furgoneta, que costó unos 41.000 euros, ahora vuelven a estar como antes. “Hicimos un esfuerzo para comprar la nueva furgoneta para utilizarla para las competiciones, porque queríamos dejar las dos más antiguas, una para apoyo y la otra para los cursos, pero volvemos a estar como antes. Aún tenemos la esperanza de que aparezca”, señaló.Herreros asegura que la entidad, que cuenta actualmente con unos 400 socios, no tiene potencial económico para hacer frente a la compra de otro vehículo. “Ahora mismo es imposible, ya veremos más adelante”, asegura. Además, este robo hará variar los planes de futuro del club, que tenía previsto ampliar sus instalaciones, que se han quedado pequeñas. “Queríamos ampliarlas porque tenemos mucho material y no nos cabe en ningún otro sitio. La intención era hacerlo con edificaciones prefabricadas, pero como lo tenemos que pagar nosotros, ahora es inviable. Todo se ha quedado paralizado”, dijo.