Sergi Roberto: “El Barça es y será el club de mi vida”

El futbolista Sergi Roberto se despidió ayer entre lágrimas del Barça tras 18 años vinculado con el club y dejando claro que “es y será siempre el club de mi vida”, y que ha disfrutado “cada momento como si fuera el último” porque no sabía “lo que podía durar”.

“Quiero deciros que me siento muy feliz y orgulloso. Lo he dado todo por este club durante 18 años. Esta etapa se acaba, pero estoy seguro de que nuestros caminos pueden volver a unirse”, afirmó el de Reus en el acto de despedida celebrado en el Auditori 1899 del Camp Nou para poner fin a su larga etapa como jugador del primer equipo azulgrana, en el que ha estado 11 temporadas, con 373 partidos y 25 títulos conseguidos hasta llegar a ser el primer capitán la pasada temporada.Roberto explicó que para él, “culé de nacimiento”, unirse al club fue un “sueño” hecho realidad a los 14 años y que los años en los que estuvo en la cantera fueron “los mejores de su vida”. De hecho, reivindicó el papel de La Masia y remarcó que “es siempre el corazón del Barça. Aquí te tienen que echar”.“¿Quién me hubiera dicho que acabaría jugando 373 partidos y ganando 25 títulos y siendo el primer capitán del club de mi vida, cogiendo el testigo de Puyol, Xavi, Iniesta, Leo (Messi) y de Busquets?. Ha sido un auténtico honor”, destacó el de Reus, al tiempo que agradeció, conteniendo las lágrimas, a todos los presidentes, entrenadores, trabajadores y aficionados del club azulgrana por hacerle “sentir como en casa durante todos estos años”. Precisamente, su último técnico azulgrana, Xavi Hernández, reapareció ayer entre los invitados, entre los que también estaban Carles Puyol y Gerard Piqué. Roberto reconoció que le hubiera gustado despedirse de la afición en el terreno de juego, pero que estará “eternamente agradecido” por su apoyo durante estos años y auguró “un futuro brillante” a sus ya excompañeros.Además, dijo que “recordaré toda la vida” el gol que significó el 6-1 para culminar la histórica remontada ante el PSG pero apuntó que sus momentos más importantes como azulgrana fueron su debut en Copa ante el Ceuta y el día en que se convirtió en primer capitán del equipo.

Julián Araujo, vendido por 10 millones

El Barcelona confirmó ayer que ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth de la Premier League inglesa y que dirige el técnico vasco Andoni Iraola para traspasarle al lateral derecho mexicano Julián Araujo por una cantidad de 10 millones de euros.

El movimiento ‘Som un Clam’, en Lleida

El movimiento barcelonista ‘Som un Clam’, nacido recientemente con Joan Camprubí Montal –nieto de Agustí Montal– como cabeza visible, hará su presentación en Lleida el 3 de septiembre, en un acto que se celebrará en la Finca Prats. El nuevo movimiento nace como un colectivo de socios preocupados por la situación del club.

Peligra la Senyera en el brazalete de capitán

Las nuevas normas de la IFAB establecen que la banda de los capitanes sea de un solo color, hecho que hace peligrar que el capitán del Barça y de otros equipos catalanes pueda seguir luciendo la Senyera. Todo dependerá de que LaLiga y la Federación puedan autorizar el diseño, ya que la normativa deja en manos de los organizadores de competiciones el hecho de poder autorizar otros diseños.