En forma para la ACB

Con el obligatorio protocolo de las revisiones médicas, el Hiopos Lleida abrió ayer una temporada histórica en la que, tras el brillante ascenso logrado en Madrid el 9 de junio al derrotar al Estudiantes, toca ahora disfrutar de la merecida estancia en la máxima categoría del baloncesto estatal. Con la plantilla todavía pendiente de cerrarse, los jugadores que ya están en Lleida pasaron ayer por la Unidad de Medicina del Deporte de Clínica Mi NovAliança, donde se sometieron a los reconocimientos médicos, que estuvieron a cargo del doctor Fernando Pifarré, médico especialista en medicina de la Eduación Física y del Deporte en la clínica y director del Servicio de Medicina del Deporte de la Generalitat en Lleida. Pifarré destacó “el buen estado de forma con el que afrontarán los entrenamientos”. Es el segundo año que la Clínica Mi NovAliança es patrocinador del club.

Los jugadores se sometieron durante todo el día a una valoración biotipológica y somatotipo, una valoración espirométrica y una prueba de esfuerzo máxima para ver el consumo de oxígeno máximo, la ventilación, los umbrales aeróbico y anaeróbico, los equivalentes de ventilación y el aprovechamiento del oxígeno en la fase de transición aeróbica-anaeróbica.“Lo que se busca con las revisiones médicas es analizar previamente la condición física, cardiovascular y locomotora del jugador y ver que está capacitado para un entrenamiento óptimo”, explicó Enric Conesa, responsable del área de rendimiento y readaptación del club. “Esto nos permitirá, si fuera necesario, hacer entrenamientos más personalizados”, añadió. “Se trata de valorar cómo están los jugadores y asgurarnos de que no tienen ningún problema que les impida iniciar la pretemporada”, resumió. “El objetivo ahora no es otro que llegar de la mejor manera posible al inicio de la Liga”. Aunque oficialmente los entrenamientos en pista no darán comienzo hasta el lunes, hoy y mañana (ver desglose), los jugadores ya harán sesión de tiro en diferentes pabellones de la ciudad.En estos momentos el club ya cuenta con diez jugadores, aunque el técnico, Gerard Encuentra solo puede trabajar con ocho, ya que los acuerdos a los que se ha llegado con dos de ellos todavía están pendientes de firma. Se trata del base Dee Bost, que tiene pasaporte búlgaro y llega procedente del Galatasaray turco y del croata Luka Bozic, que llegaría cedido por el Valencia. Al club valenciano le ha surgido un problema, con la lesión de Chris Jones, aunque desde el Hiopos Lleida se confía en que todas las partes mantengan el acuerdo alcanzado. Bozic es un jugador polivalente, que puede actuar de ‘3’ y de ‘4’. Sí que están ya a disposición de Encuentra los dos jugadores que continúan de la plantilla para la historia que logró el ascenso, el base Rafa Villar y el escolta Kenny Hasbrouck. En cuanto a los fichajes oficializados por el club, son el alero Oriol Paulí, que llega procedente del Barcelona; el ala-pívot finlandés Alexander Madsen, que la pasada temporada jugó en el Morabanc Andorra; el escolta Michael Caicedo, que llega también del Barcelona; el tarraguense Pierre Oriola, que procede del Manresa; el alero Thomas Bropleh, que el año pasado jugó en la Liga japonesa y el escolta Corey Walden, que procede también del Galatasaray, como Bost. La Liga dará comienzo el 28-29 de septiembre y el equipo debutará en Zaragoza.

Primer contacto con la pista, hoy en el pabellón de Pardinyes

Tras las revisiones médicas de ayer, los jugadores del Hiopos Lleida, tendrán hoy un primer contacto con la pista. Será a partir de las 10.30 en el pabellón de Pardinyes, mientras que mañana harán el trabajo en el Agnès Gregori. El equipo tiene previsto iniciar oficialmente los entrenamientos el lunes, fecha en la que ya deberían estar finalizados los trabajos de mejora en el Barris Nord para adecuar el recinto a las exigencias de la ACB.Con pocos días de entrenamiento el equipo leridano afrontará ya la próxima semana, el viernes día 23, el primero de los amistosos de preparación. Será ante el Morabanc Andorra en la cuarta edición del Trofeu Comú d’Encamp.