El Lleida prevé limitar a 10 € el precio para la afición rival

Siete clubes que forman parte del grupo 3 de Segunda RFEF (Sabadell, Sant Andreu, Europa, Alzira, Andratx, Mallorca e Ibiza Islas Pitiusas) anunciaron ayer un acuerdo para limitar a un precio máximo de 10 euros las entradas de la afición visitante, cuya cantidad se negociará individualmente según la demanda y la capacidad de aforo.

El Lleida CF no aparece entre los clubes firmantes, pero fuentes de la entidad dejaron claro a SEGRE que consideran que la propuesta es “interesante” y que “muy probablemente” se sumarán al acuerdo próximamente.De hecho, durante el verano desde el club ya se habían iniciado conversaciones con alguno de los clubes firmantes para limitar el precio de las entradas de la zona visitante a 10 euros, como ya pasó la pasada temporada en los enfrentamientos contra el Sant Andreu.Sin embargo, los dirigentes del club no han podido participar en la reciente negociación entre los distintos equipos antes de que anunciaran ayer el acuerdo, y por ello el Lleida no ha aparecido entre los siete firmantes.De hecho, muchos aficionados del club incitaron a través de las redes sociales a que el club azul se uniera a dicha limitación de precios, teniendo en cuenta que el Lleida es uno de los equipos del grupo que más aficionados desplaza a los partidos fuera de casa, más aún en una temporada en la que hay nueve equipos catalanes de los 18 que forman el grupo.Cabe recordar que las dos primeras jornadas en casa de la nueva temporada, ante el Atlètic Balears –en la segunda fecha– y el Cornellà –en la tercera–, se disputarán a puerta cerrada. Ambos partidos ya tienen horario oficial y se disputarán el sábado 7 y 14, respectivamente, ambos a las 19.30.Las peñas del club impulsaron el martes una iniciativa a través de Change.org para hacer una petición formal a la Paeria para que esta coloque una pantalla gigante en el parking del Camp d’Esports para seguir dichos partidos. La petición ya ha recogido 350 firmas a través de la plataforma. Además, la jornada 4 ante el Sant Andreu se disputará el domingo 22 de septiembre, a las 18.00.