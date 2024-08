Bagnaia domina la jornada en Austria y los Márquez pasan a la Q2

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fue ayer el más rápido en la Practice de MotoGP del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, en una tanda dominada por completo por las Ducati, con 7 de sus 8 motos en el ‘Top 10’ que da acceso a la Q2 del sábado, con apenas una KTM, la moto austriaca que corre en casa, y dos Aprilia en esos puestos de privilegio.

Aprovechando el dominio de Ducati, los hermanos Márquez (Ducati Gresini) tuvieron una jornada plácida y Marc fue cuarto, en una muy buena sesión pese a un largo sin caída, dos puestos por delante de su hermano Àlex, que anotó el sexto mejor tiempo de la segunda sesión de la jornada, la que da acceso a la Q2.Justo después de Bagnaia, que firmó un nuevo récord absoluto de la pista con un 1:28.508, quedaron Franco Morbidelli y Jorge Martín, ambos sobre su Pramac. La primera no Ducati fue Brad Binder (KTM), que logró el quinto mejor tiempo con la bandera a cuadros y dejó fuera de la Q2 al murciano de GasGas Pedro Acosta, que se tuvo que conformar con la undécima plaza y pasará por la Q1.Quien no podrá disputar el resto del Gran Premio será el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), que sufrió una luxación en el hombro izquiero tras una caída y fue declarado ‘no apto’ por el equipo médico.Pese a la buena jornada, Marc Márquez dijo que “firmo estar en la segunda fila de la parrilla, es el objetivo”. “Estar en primera va a ser complicado aunque lo voy a intentar”, reconoció el cerverino, que ya supera los 1.000 días sin ganar una carrera, algo que “ya no me genera presión”, según reconoció el jueves en rueda de prensa.