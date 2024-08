Nueva era con Flick

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça inicia hoy una nueva etapa en la entidad, con el debut en partido oficial del nuevo proyecto liderado por el técnico alemán Hansi Flick. El extécnico del Bayern debutará enfrentándose al Valencia (21.30), en la siempre difícil visita a Mestalla, tras un verano marcado, como viene siendo habitual últimamente, por las dificultades económicas de la entidad para acometer fichajes y hacer inscripciones.

Después del tortuoso adiós de Xavi Hernández, que cerró la última temporada en blanco –muy lejos del título de Liga que ganó el Madrid, eliminado en cuartos de final de la Champions tras una goleada del PSG en Montjuïc (1-4) y también fuera de la Copa del Rey en octavos–, Flick asumió el reto de cambiarle la cara al equipo pese a que contará casi con la misma plantilla, con las únicas bajas destacables de Joao Cancelo y Joao Félix, que terminaron sus cesiones, y la salida del capitán Sergi Roberto, que deja a Ter Stegen como capitán azulgrana en esta nueva etapa con un compatriota en el banquillo, que intentará aprovechar la brillantez de Lamine Yamal, la veteranía de Lewandowski y Gündogan y el talento de La Masia para forjar un equipo competitivo.La única cara nueva del nuevo proyecto, más allá del técnico, será la de Dani Olmo, que regresa al club después de 10 temporadas entre el Dinamo de Zagreb y el RB Leipzig alemán, que ha recibido 55 millones de euros del conjunto azulgrana. El mediapunta egarense, de 26 años, llega como una petición expresa de Flick y está llamado a ser una de las puntas de lanza del ataque azulgrana después de ser una de las piezas clave de la selección española que ganó la Eurocopa, junto a Lamine Yamal y Nico Williams, el otro anhelo del club en el verano, que finalmente parece decidido a quedarse en el Athletic Club al menos una temporada más.Sin embargo, Olmo no estará presente en el debut en Mestalla, porque oficialmente tiene molestias que le impiden jugar, aunque tampoco ha podido ser inscrito aún a LaLiga. Él y Vítor Roque son los dos únicos jugadores de la plantilla que no han podido formalizar aún su inscripción, aunque el brasileño es uno de los que no cuenta para el entrenador.Por ello, ayer el club priorizó inscribir a Pablo Torre, Marc Casadó y Pau Víctor, el otro fichaje del verano, aunque la temporada pasada ya vistió de azulgrana. Lo hizo como jugador del filial, de quien fue el máximo goleador en Primera RFEF como cedido del Girona y su buen rendimiento hizo que el club apostara por él y lo comprara por 3 millones. El atacante de Sant Cugat, de 22 años, ha respondido a la inversión convirtiéndose en la gran sensación de la pretemporada, que ha cerrado con tres goles, dos de ellos para dar el triunfo en el Clásico veraniego ante el Madrid.Además, también fue inscrito ayer Iñigo Martinez, aunque en su caso podrá jugar ya que el club se acogió al artículo 77 de la normativa de Control Económico de LaLiga, que permite inscribir al central vasco aprovechando el espacio que genera la baja de larga duración de Ronald Araujo.De hecho, las ausencias de algunos de los jugadores llamados a ser importantes también marca el inicio del nuevo proyecto de Flick. Además de Araujo, que se perderá casi cuatro meses tras lesionarse en la Copa América con Uruguay, tampoco estarán disponibles Frenkie de Jong y Gavi. El primero sigue aún de baja por la lesión de tobillo que le hizo perder la Eurocopa y cuya recuperación se está alargando más de lo esperado, mientras que Gavi está en el tramo final de recuperación de su grave lesión de rodilla.La buena noticia es el regreso de Pedri, que estará disponible para tener minutos en Mestalla pese a perderse toda la pretemporada tras lesionarse también en la rodilla en la Eurocopa. Las importantes ausencias en el centro del campo han dado la oportunidad en la sala de máquinas a los jóvenes Marc Casadó y Marc Bernal, que se han establecido como el doble pivote titular en una pretemporada con protagonismo de los jugadores del filial.Tras una buena gira americana, que el Barça cerró con dos empates, ante el Manchester City (2-2) y el Milan (2-2), y un triunfo ante el Madrid (1-2), los azulgranas acabaron la pretemporada con una inquietante derrota ante el Mónaco en el Gamper (0-3), que no dejó las mejores sensaciones para abrir la nueva temporada, en la que se quiere volver a luchar por títulos tras cerrar la última campaña en blanco.

Dani Olmo

El Juzgado de instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, mientras que los otros tres quedaron ayer en libertad con medidas cautelares después de pasara ayer por la mañana a disposición judicial. La causa queda abierta por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones.El padre de Lamine Yamal abandonó ayer por la tarde el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tras recibir el alta hospitalaria después de permanecer ingresado desde la noche del miércoles.

Prisión sin fianza para el acusado de apuñalar al padre de Yamal

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que pese a la ausencia de fichajes, los problemas para inscribir jugadores y las lesiones, está “satisfecho” con la plantilla que tiene y cree que forma parte de un grupo “muy robusto” que espera ver triunfar en el difícil estreno liguero.“Estoy satisfecho con la plantilla que tengo. El resto son interrogantes. No hay excusas. Cuando firmé, sabía que no sería fácil. Estoy contento con el equipo, con el fútbol que muestra y lo que da en el terreno. Tenemos jugadores lesionados, poco a poco irán regresando y no dejamos de ser un equipo muy robusto”, manifestó. El alemán explicó que “Dani Olmo actualmente no está en la condición física adecuada. No es una opción para mañana”. Sin embargo, expresó que Pedri podría regresar: “Puede que sea una opción para la segunda parte”, dijo Flick, que además dejó claro que, pese a lo sucedido estos días con el apuñalamiento a su padre, Lamine Yamal está “para jugar”.Sea como sea, confía en su equipo y en que no esté cansado, como ante el Mónaco. “El lunes sentí que el equipo estaba cansado, fue una pretemporada larga, entrenamos muy dura e intensamente y estoy convencido de que mañana les veremos en una buena versión”. Señaló que “sé que Valencia siempre es una plaza especial, donde se genera un gran ambiente”. “El Valencia ha demostrado que está jugando muy bien. Habrá que controlar muy bien los espacios entre la defensa y la portería”, concluyó.

Hansi Flick: “Estoy satisfecho con la plantilla que tengo. No hay excusas”

Pau Víctor Hansi Flick