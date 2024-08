Asaltan Mestalla

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Robert Lewandowski hizo ayer del Valencia su víctima favorita con un doblete que le valió al Barcelona para remontar el marcador en el primer partido oficial de la era Hansi Flick y con el que el delantero polaco eleva a seis sus goles al equipo blanquinegro, que se convierte en el club al que más le ha marcado como jugador azulgrana. Lewandowski aprovechó el tiempo añadido de la primera parte para igualar (m.45+5) el tanto que Hugo Duro marcó en el 44, gracias a una asistencia de Lamine Yamal, y nada más reanudarse la segunda parte convirtió el penalti de Mosquera a Raphinha en el 2-1 que el Barcelona mantuvo sin mostrar un gran juego ante un Valencia agotado físicamente e inofensivo pero que se adelantó en el marcador y pudo ponerse 2-0 antes del descanso de no ser por la milagrosa aparición de Curbasí.

El canterano fue clave para evitar el 2-0 antes del descanso al sacar un balón casi sobre la línea de gol

Mestalla colgó ayer el cartel de ‘no hay billetes’ para vivir la primera jornada entre el Valencia de Rubén Baraja y el Barcelona de Flick. Dos equipos totalmente distintos con objetivos muy distantes. Del equipo continuista y bajo mínimos de los valencianos, al nuevo proyecto con el que los azulgranas, aún con piezas por llegar y plagado de canteranos, quieren pelear de nuevo por LaLiga ante el Real Madrid de Mbappé.Baraja, todavía con Mamardashvili bajo los palos pese a que tiene pie y medio en la Premier, contó con dos recientes oros olímpicos, Mosquera y Diego López, ambos titulares junto a Rafa Mir, el delantero que ansiaba, y un gran Yarek en el centro de la zaga; mientras que Flick se enfrentaba a su primer test sin poder inscribir a jugadores como Dani Olmo, el fichaje estrella hasta la fecha, e hizo debutar a Bernal y a Casadó como titulares. También después hizo estrenarse en Primera a Gerard Martín y Pau Víctor, el goleador de la pretemporada.El Barcelona no tardó nada en dominar al Valencia con un eléctrico Lamine Yamal a quien ningún jugador blanquinegro podía arrebatarle el balón, pero, pese al control de los azulgranas, fue el equipo de Rubén Baraja quien tuvo las ocasiones más claras. Las pocas veces que tenía el balón, el Valencia jugaba con sentido. Con Rafa Mir por la derecha y con André Almeida de segundo punta tras Hugo Duro, el peligro era generado por ellos tres con un Diego López que se sumaba a las jugadas desde la izquierda.En el minuto 12, Hugo Duro centró desde la izquierda para Rafa Mir, que se quedó a centímetros de conectar de cabeza con el balón. Dos minutos después, un centro de Almeida tras una gran arrancada por línea de fondo salió rozando el poste al ser despejado por Cubarsí y Hugo Duro envío alto un remate desde el saque de esquina. El tanto local se veía venir.El Valencia creó tres ocasiones en tres minutos que fueron contestadas con un fuerte tiro de Raphinha que despejó Mamardashvili. Pero los valencianistas seguían volcados en ataque y Ter Stegen salvó a su equipo sacando un desvío envenenado de Cubarsí que iba dentro de su propia portería. Cuando el tiempo se consumía, Hugo Duro volvió a aparecer en el minuto 44 y esta vez no falló. Diego López centró para el delantero madrileño, que cabeceó con todo para adelantar al Valencia, un tanto que tuvo que ser validado por el VAR. Pero el 1-0 duró solo seis minutos. Después de que Yarek salvara sobre la línea un tiro de Casadó, pero también de que Cubarsi evitara el 2-0 casi sobre la linea de gol tras un disparo de Hugo duro, Lamine Yamal asistió a Lewandowski, que puso el empate en el 45+5 exhibiendo que no ha olvidado sus dotes de goleador de área.Tras el descanso, el partido se puso pronto de cara para el Barcelona. Mosquera cometió penalti sobre un rápido Raphinha, que estuvo hábil, y allí estaba otra vez el experimentado delantero polaco. Lewandowski remontó el partido con un penalti fuerte y a la escuadra, imparable para Mamardashvili, que adivinó el lado (m.49) pero su estirada fue inútil. El Valencia no pudo aguantar el ritmo y no llegaba con la misma claridad, mientras que el Barça estaba muy cómodo. Balde se marchó lesionado y entró Gerard Martín.Baraja trató de reavivar el ataque con Dani Gómez, Foulquier y los canteranos David Otorbi y Martín Tejón, pero no logró crear ninguna ocasión tan clara como las que tuvo en la primera mitad. Casadó falló una para sentenciar el partido, que terminó con cánticos de “Peter vete ya”, en referencia al máximo accionista del club valencianista.

Primera árbitra en el fútbol profesional

La colegiada palentina Marta Huerta de Aza hará hoy historia al convertirse en la primera mujer árbitro en dirigir un partido del fútbol profesional en España, en este caso el Burgos-Cartagena de Segunda división. María Huerta de Aza, de 34 años y que ha dirigido el Mundial y la Eurocopa femenina, ascendió al final de la pasada temporada a Segunda después de arbitrar la Liga F.

Gündogan ha pedido salir en este mercado

Ilkay Gündogan quiere poner punto y final a su etapa en el Barça y ya habría trasladado tanto al cuerpo técnico como al área deportiva su voluntad de pactar una salida antes que finalice el actual mercado de verano. Por su parte, Vitor Roque también está cerca de salir. Real Sociedad, Girona, Betis y el Sporting portugués le quieren.

Ancelotti valora dar vacaciones en plena Liga

Carlo Ancelotti reveló ayer, en la víspera de que el Madrid se estrene en Mallorca, que está “evaluando dar vacaciones individualizadas” a los futbolistas ante el calendario tan cargado que tiene, con 7 competiciones. ”Los jugadores necesitan descansar. Estamos pensando, en algunos momentos de la temporada, dar vacaciones individuales a los jugadores. Puede que una semana un jugador no juegue y se vaya de vacaciones, sobre todo para los que juegan con sus selección, que son los más afectados”, explicó.