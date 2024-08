Martina Peláez ficha por el Força Lleida antes de dar el salto a la NCAA

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida anunció ayer el fichaje de la pívot tarraguense Martina Peláez, de 17 años y 1,88 metros de altura que llega procedente del júnior del Valencia Basket. Con esta cuarta incorporación el club, salvo sorpresa, da por cerrada la plantilla de Liga Femenina 2 2024-2025, después de los fichajes ya anunciados de la congoleña con pasaporte francés Clara Mertz, de la húngara Laura Biczo, ambas también interiores, y de la base polaca Justyna Rudzka.

Peláez, que en enero fue operada de un hombro, lesión de la que está completamente recuperada, se formó en las categorías inferiores del CN Tàrrega, que abandonó con 13 años para fichar por el FC Barcelona, donde estuvo tres campañas antes de recalar en el Valencia, donde ha completado las dos últimas. Aunque todavía tenía contrato en el cuadro che, la tarraguense se decantó por la oferta del Força Lleida, que le ofrecía estar en el primer equipo antes de afrontar la próxima campaña su aventura americana, dado que ya tiene un acuerdo para recalar en una universidad de la NCAA de Carolina del Sur.“Estoy encantada de volver a Lleida”, reconocía ayer la jugadora de Tàrrega, que asume que “es un salto importante, porque todavía soy júnior, y sé que estaré en un equipo en el que todas mis compañeras serán mayores que yo y que el nivel de los rivales será elevado, pero me siento preparada”, afirmó. No obstante, afronta el reto “sin ninguna presión. Intentaré disfrutar y aprender al máximo”, indicó.Joaquín Prado, director técnico del club, dijo que “es una jugadora grande, no exenta de movilidad, con buena capacidad de rebote e intimidación, en clara evolución en su juego, de Lleida, que lleva temporadas fuera, las últimas en una cantera del potencial del Valencia. Estará en dinámica del primer equipo y tiene la capacidad ya para hacerlo y, sobre todo, con un magnífico futuro por delante”.