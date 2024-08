Gundogan ya tiene el OK de Guardiola para volver al City

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Ilkay Gündogan volverá a jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, según apuntaron varios medios tanto ingleses como españoles. El centrocampista alemán ya ha tomado la decisión de regresar a su antiguo club después de mantener una charla con el técnico de Santpedor, que ha dado el visto bueno a su vuelta –según RAC1– una temporada después de que no lograra convencerle para que se quedase en Inglaterra. Gündogan quería probar la aventura de jugar en el Barça, un club que siempre había despertado su simpatía, y optó por rechazar las distintas propuestas de renovación que le hicieron llegar.

El jugador de 34 años se fue gratis al club azulgrana y teniendo en cuenta la necesidad de liberar masa salarial del club azulgrana, todo apunta a que el resultado de esta operación de regreso al City sería el mismo. El Barça le daría la carta de libertad y no ingresaría nada por esta venta, pero no tendría que pagar los 20 millones brutos que cobra el mediocampista. Con su marcha, la situación económica del Barça mejoraría de manera sustancial. Los 20 millones brutos que cobra el alemán pasarían a disposición del club. Se podría reinvertir el 70% de esta cantidad, es decir, unos 14 millones. Con eso, ya no habría ningún problema para inscribir a Dani Olmo. El club azulgrana lo quiere tan pronto como se pueda, para que el nuevo fichaje pueda debutar este mismo sábado contra el Athletic Club. Además, todavía quedaría algún espacio para alguna otra posible llegada, como la de Nico Williams o el nuevo objetivo del Barça, el portugués Rafael Leão, que juega en el Milan. Gündogan tenía muy claro que no quería aferrarse a su contrato, que expira a final de la presente temporada y al detectar que desde el Barcelona se le empujaba a una salida por motivos económicos y que con el técnico Hansi Flick no gozaría de tantos minutos, puso todo tipo de facilidades.

Por otra parte, el centrocampista Fermín López se reincorporó ayer a los entrenamientos siendo el último de los internacionales en volver tras encadenar la Eurocopa con los Juegos Olímpicos, ganando ambos.