Ante un reto histórico

El Lleida.net HC Alpicat ya está en marcha para preparar una temporada histórica, la del debut en la OK Liga, la máxima categoría del hockey sobre patines estatal. El equipo que seguirá dirigiendo Jordi ‘Sito’ Expósito ha empezado a trabajar en Mollerussa, ya que todavía no puede hacer uso de su pabellón, todavía sin estar al completo, porque uno de sus cuatro fichajes, Jan Munné, cedido por el FC Barcelona, no se incorporará al trabajo hasta la semana que viene. Sí están ya en dinámica las otras tres caras nuevas, Marc Vázquez, que llega del Girona, el portero leridano Xavier Bosch, que regresa al club tras su dos campañas en el Igualada, y Oriol ‘Uri’ Llenas, que también llega procedente del cuadro de la Anoia. Continúa la columna vertebral del equipo las últimas temporadas, es decir, el portero Ricard Casals, los hermanos Joan Ramon y Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí, David Ballestero y Mats Zilken, quien ayer se ausentó del entrenamiento por motivos personales.

La plantilla es de 11 jugadores, lo que obligará a Sito a descartar a uno de ellos en cada partido (solo pueden ser inscritos 10 en acta), algo que no preocupa al técnico, sino todo lo contrario, al verlo como un acicate para fomentar la competencia. “Estoy muy contento con la plantilla que hemos conseguido formar. La realidad es que tenemos varios jugadores con diferentes funciones al margen de jugar, como Zilken, que entrena a nuestro femenino, y Ballestero, que es preparador físico de otros clubes, y entendemos que la exigencia será máxima y estas cosas no nos tendrían que condicionar. Espero que el tema de las convocatorias sea un tema motivador, que haga que todo el mundo trabaje muchísimo. Después intentaremos ser justos y dar el premio al que se lo merezca, y al que no, a trabajar más la semana siguiente”, dijo el técnico de Capellades.En cuanto a los retos, Sito no esconde que “el objetivo es soñar con la permanencia”, y apunta: “Todos sabemos, y no es por hacernos las víctimas, que a nivel estadístico es muy difícil aguantar la categoría y que la mayoría de los equipos que suben acostumbran a bajar, pero también es cierto que de vez en cuando alguno consigue salvar la categoría y es lo que nosotros ansiamos. Creo que estamos preparados para hacerlo, somos conscientes de que en OK Liga hay ocho o diez equipos que históricamente están siempre, y la otra Liga es la de la permanencia, y el objetivo es estar del décimo hacia arriba”.El equipo del Segrià se ejercitó ayer durante una hora y luego disputó un partido de entrenamiento contra el Mollerussa, de Primera Catalana.

Técnico de la selección por la mañana y del equipo por la tarde

Expósito es el ayudante del seleccionador español femenino en el Mundial que se disputará en Italia del 16 al 21 de septiembre. Esta situación hace que el técnico se entrene por la mañana con la selección en el CAR de Sant Cugat y las tardes que tiene entrenamiento con el Alpicat, como ayer, se desplace hasta Mollerussa. “Sé que me tocará hacer muchos kilómetros estos días, pero más allá de eso la pretemporada que haremos con el Alpicat será buenísima. Solo faltaré 4 días de pretemporada y tampoco tiene que ser excusa para que el equipo no tenga una buena preparación”, señaló Sito, que afrontará el Mundial “con mucha ilusión”.