El Barcelona, a contrarreloj para inscribir a Dani Olmo

El Barcelona está trabajando a contrarreloj para inscribir a Dani Olmo y que esté disponible para el entrenador, Hansi Flick, de cara al partido de este viernes ante el Athletic. Pero las salidas de Gündogan y de Vitor Roque no serían suficientes para cumplir el fair play financiero y haría falta una salida más, que podría ser la de MIka Faye, según informó ayer el rotativo Sport.

Después de que en el debut liguero en Valencia (1-2), el flamante fichaje azulgrana, Dani Olmo, no estuviera en la lista de convocados, oficialmente porque llevaba pocos entrenamientos con el equipo, el Barça se ha marcado como objetivo prioritario inscribir al de Terrassa, que debutaría con el equipo ante su afición. Encarriladas las salidas de Gündogan y de Vitor Roque, el enésimo fichaje fiasco del Barcelona, haría falta alguna otra salida para liberar la masa salarial necesaria para permitir la inscripción de Olmo. La opción aparentemente más viable sería la de Mika Faye, jugador que comparte representante con Olmo y por el que el club espera ingresar 15 millones de euros en concepto de traspaso. Las prisas por vender, como siempre, no ayudan a lograr este objetivo.Ilkay Gündogan, por su parte, acudió ayer a la Ciutat Esportiva para despedirse de sus compañeros, antes de desplazarse a Manchester para firmar su nuevo contrato con el City de Pep Guardiola, que ya ha dado el visto bueno al regreso del alemán. A sus 34 años la idea era firmar por una temporada con una segunda opcional. Por otra parte, Vitor Roque está cerca de irse cedido al Betis. El brasileño ya no apareció ayer en las imágenes del entrenamiento facilitadas por el club.Por otra parte, quien está cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana es el extremo italiano Federico Chiesa, del Juventus. El jugador ya ha dado el OK para fichar y está de acurdo en rebajarse el sueldo de 6 a 4’5 millones, y falta la negociación entre los clubes.

El Femení, contra el Al Ahly y el Sidney Uni

El Barcelona Femení, vigente campeón de la Liga de Campeones, se enfrentará al Al Ahly epcio y al Sidney Uni australiano, en el Grupo B del Mundial de Clubes, que se disputa del 27 de septiembre al 3 de octubre en El Cairo,

Mañana, el Gamper ante el AC Milán

El Barcelona Femení jugará mañana en el Estadi Johan Cruyff el Trofeu Joan Gamper, en el que se medirá con el AC Milán (20.00), antes de emprender la gira norteamericana.

Solo un partido de sanción para Mendy

El Comité de Competición sancionó ayer solo con un partido al madridista Mendy, expulsado ante el Mallorca por una dura entrada sobre Muriqi.