Primer test ACB en Andorra

El proyecto ACB del Hiopos Lleida afronta esta tarde (19.00) el primer test de pretemporada y lo hará ante un rival ya experimentado como el Morabanc Andorra en el marco del IV Trofeu Comú d’Encamp. El amistoso llega solo cuatro días después de que haya comenzado oficialmente la preparación, aún con la plantilla incompleta, sin Bropleh ni Dee Bost y a la espera de que lleguen los dos interiores que faltan para completarla.

El Gerard Encuentra reconocía ayer que “es cierto que llega un poco pronto, pero nos tiene que servir como un entrenamiento más, exigente contra un muy buen rival”, al tiempo que avisó que el resultado es lo de menos. “El marcador me da exactamente igual. Me da igual ganar de 40 que perder de 40, solo me interesa que la línea de construcción sea la del día a día, y que cosas que hoy hemos puesto en práctica en el entrenamiento, en el partido sucedan, y las cosas que nos están costando, incidir sobre ellas para mejorarlas”, señaló.Encuentra también pidió paciencia, ya que “somos un equipo completamente nuevo y nos tenemos que conocer. Tenemos que tener paciencia, porque cometeremos muchos errores como es normal, y ahora estamos en este proceso de construir. Los jugadores tienen unos hábitos de otros equipos y otros entrenadores, y ahora tienen que coger los que nosotros queremos que hagan aquí, y en este proceso se trata de machacar e insistir día a día”.El cuadro leridano se medirá ante un Morabanc Andorra que se ha reforzado a conciencia con jugadores de la talla de Ferran Bassas y Ben Lammers (Gran Canaria), Shannon Evans (Joventut) y, sobre todo, el ex del Barça Kyle Kuric (Zenit St. Petersburgo), que no podrá jugar al estar aún en proceso de recuperación.

Sergio Llorente y Jordan Caroline reforzarán los entrenamientos

Debido a que Gerard Encuentra aún no dispone de todos los efectivos, durante la pretemporada serán varios los jugadores que estarán ayudando en los entrenamientos del equipo. La mayoría de ellos son del Mollerussa, el equipo que seguirá una campaña más vinculado, o de la propia cantera del club, y otros que están reforzando a la espera de un nuevo destino, como el base Sergio Llorente, jugador del Força Lleida en la temporada 2013-2014, y el alero estadounidense Jordan Caroline, que tuvo un paso muy fugaz hace dos campañas por Manresa y Fuenlabrada. Ambos podrán jugar hoy en Andorra, pero no la Lliga Catalana.Asimismo, esta temporada estarán vinculados al primer equipo el base Alex Codoñer, el ala-pívot Gerard Villarejo, que procede del júnior del Valencia, y el alero ucraniano Nazar Korol, los tres del Mollerussa de Primera Catalana. Además, los canteranos Ibou Dabo, que jugará en el filial, y Ferran Mauri, del equipo júnior, se entrenarán asiduamente con el equipo de ACB, mientras que el estadounidense Connor Dickerson y el sudafricano TJ Wright, ambos tambíen del Mollerussa, lo harán puntualmente.

El sorteo depara un Madrid-Barça en semifinales de la Supercopa

La Supercopa Endesa dejará ya el sábado 21 de septiembre el primer clásico Madrid-Barça de la temporada y un enfrentamiento ya también habitual entre el UCAM Murcia y Unicaja, tal y como determinó el sorteo de la competición que tuvo lugar ayer en el Palacio de San Esteban de Murcia. La Supercopa, que abrirá la temporada baloncestística nacional y lo hará por segundo año consecutivo en la capital del Segura, se celebrará el fin de semana del 21 y el 22 del próximo mes y repetirá el cartel de la pasada edición y también sus duelos en semifinales. Habrá otro Madrid-Barça, a las 18.30, y otro UCAM-Unicaja, a las 21.30, un año después y mientras los blancos buscarán reeditar triunfo y el Barça reconquistar un título que no gana desde 2015.