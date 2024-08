El Barça recibe al Athletic pendiente de Dani Olmo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona recibe hoy en su debut este curso en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00) al Athletic Club, que tratará de asaltar la casa azulgrana por primera vez en 23 años en el reencuentro de dos de las estrellas de la selección española en la Eurocopa: Lamine Yamal y Nico Williams, tentado por el conjunto azulgrana este verano.

El conjunto de Flick acogerá su primer partido en casa aún muy pendiente del mercado de fichajes y también de las inscripciones. La marcha de Ilkay Gündogan al Manchester City, oficializada ayer, dejará un hueco en el centro del campo que ya ocuparon en el triunfo inaugural ante el Valencia los dos Marc, Bernal y Casadó, que previsiblemente repetirán en el doble pivote, por detrás de Pedri. Pendientes también de las probables salidas de Vitor Roque, Mikayil Faye y Clément Lenglet, que parece cerca de recalar al Atlético de Madrid en forma de cesión, el gran quebradero de cabeza para el técnico alemán será la participación del reciente fichaje Dani Olmo, aún pendiente de ser inscrito.Hansi Flick aseguró en rueda de prensa que Olmo está “listo para jugar”, al contrario de lo que dijo en la previa del partido ante el Valencia. Sin embargo, dejó claro que “no es mi trabajo inscribirlo”. “Espero que esté mañana con el equipo y nos pueda ayudar, sería muy positivo”, añadió el técnico alemán, que también confirmó que Fermín estará disponible.La mala noticia para Flick es la lesión de Andreas Christensen, que podría llegar a estar hasta dos meses de baja, por lo que también quedaría descartada una posible venta del danés, que era uno de los jugadores con mercado para salir. Así, se unirá a las bajas seguras de los lesionados Ronald Araujo, Gavi, Frenkie de Jong y Ansu Fati.Flick también explicó la salida de Gündogan: “Antes del partido contra el Valencia tuvimos un debate honesto. Gündogan nos quería ayudar, pero las cosas han cambiado en la última semana. Lo conozco y solo puedo decir cosas buenas de él. Es un jugador y una persona fantástica”, declaró. El técnico no quiso entrar a valorar el posible fichaje de Nico Williams, ni tampoco sobre algún otro refuerzo: “Me centro en la plantilla que tengo. Pensar en lo que no tenemos no va muy bien y ahora hay un equipo bueno y con calidad”.

Valverde pide no estirar más el chicle del asunto Nico Williams

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dejó claro que ve “muy bien” al extremo Nico Williams, centro de atención hoy cuando visite al FC Barcelona por el interés mostrado por el conjunto azulgrana en ficharle, y pidió dejar de hablar ya de este tema antes de medirse a un rival que no les provoca “ansiedad” por no ganarle en su estadio desde hace 23 años. “Hay manía con la historia esta. Hay muchas veces que el chicle se puede estirar, se estira, pero hay un momento en que vamos a soltar ya todo esto, ¿no?”, replicó ante una pregunta sobre Williams.

Ter Stegen, Araujo, De Jong, Raphinha y Pedri

Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri fueron ayer anunciados como los nuevos capitanes del Barça, después de una votación en el vestuario. Ter Stegen pasa a ser el primer capitán, mientras que Raphinha y Pedri se unen a la lista.

El Girona ficha al colombiano Asprilla

El joven extremo colombiano Yáser Asprilla, de 20 años, se convirtió ayer en el fichaje más caro de la historia del Girona, que habría pagado alrededor de 20 millones de euros al Watford inglés por la incorporación de un futbolista que llega para ocupar el rol de Savinho.

Jude Bellingham estará un mes de baja

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham sufre una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha que se produjo durante el entrenamiento de ayer y estará alrededor de un mes de baja.

El Villarreal gana en Sevilla y el Celta es líder

Un gol de Ayoze en el 96 dio el triunfo al Villarreal en su visita al Sevilla (1-2), mientras que el Celta remontó para batir al Valencia (3-1) y colocarse líder.