Nuevo test superado

El AEM sumó ayer un nuevo triunfo (3-0) en su sexto amistoso, en el que recibió al Huesca, de Segunda RFEF, y supo superarle demostrando una versión efectiva y, como siempre, muy solvente. A falta de dos semanas para empezar la Liga, Rubén López contó solo con las jugadoras del primer equipo por primera vez en pretemporada –aunque una de ellas, Evelyn, no jugó por molestias– y aprovechó un gran tramo entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda para sellar la cuarta victoria de pretemporada con goles de Gestera, Vero Herrera y Noe Fernández.

Marina Pérez fue la más destacada del AEM, con dos asistencias y forzando el penalti del tercer gol

Como ya le pasó en el último test ante el Cornellà, el conjunto leridano salió frío al partido y no se encontró cómodo en los primeros minutos. Pese a ello, tuvo dos primeras ocasiones en el primer cuarto de hora, en un pase largo que Gestera estuvo a punto de aprovechar nada más arrancar y en otro centro de la cántabra en el minuto 15, al que no llegó por poco Marina.El conjunto leridano presionaba alto ante un Huesca que salía con el balón jugado desde atrás, pero no conseguía robar arriba para generar acciones de peligro, más allá de un remate de Noe Fernández a pase de Loba, que tuvo que ser sustituida tras un mal gesto de su rodilla en la disputa de un balón dividido y podría sufrir un esguince.Tras una fase sin ritmo, el AEM pegó un acelerón en el tramo final de parte y, en dos minutos se puso 2-0. El primero fue obra de Gestera, tras culminar una buena jugada trenzada en la que Marina Pérez le filtró un gran pase que la dejó sola ante la portera (1-0, 43’). En la última jugada antes del descanso, Vero Herrera remató un córner centrado por Marina para anotar el 2-0.A los seis minutos de la segunda mitad, Marina, la más destacada del ataque leridano, forzó un penalti que Noe Fernández transformó en el 3-0 y dar paso a un segundo tiempo con muy pocas ocasiones. Las únicas claras también fueron leridanas, en un tiro de Marina que golpeó en el lateral de la red (58’), un cabezazo desviado de Atiq en un córner (67’) y un tiro centrado de Abril (87’) que no hicieron mover el marcador.

Rubén López: “Seguro que seremos muy difíciles de ganar”

El técnico del AEM, Rubén López, hizo autocrítica pese al triunfo y reconoció que “hemos estado imprecisas con el balón e incómodas en el inicio. Nos ha faltado frescura, pero es normal porque ha sido una semana dura de entrenamientos con dos partidos”. El entrenador apuntó también que “nuestra tónica ya es tener partido con pocas ocasiones. Es importante ser efectivas, porque el equipo es muy comprometido y seguro que seremos muy difíciles de ganar”. Sobre los refuerzos, admitió que “arriba tenemos muy poca gente, pero no hemos encontrado lo que buscábamos. Si no hay algo que nos convenza no vendrá nadie esta última semana de mercado”. “Sí que tenemos alguien encarrilada, pero llegaría a mediados de septiembre porque está libre”, añadió.