Balaguer, en los Paralímpicos

Sarah Carlton, una inglesa que reside en Balaguer desde hace 15 años, será uno de los miles de voluntarios en los Juegos Paralímpicos que se celebran en París desde el 28 de este mes hasta el 8 de septiembre. “El año pasado vi, no recuerdo si en internet o en alguna revista, que buscaban gente para hacer de voluntarios en los Juegos y pensé, ¿por qué no? y rellené el formulario”, explica Sarah, que nació en King’s Lynn, en el condado inglés de Norfolk.

“En diciembre me dijeron que estaba aceptada y, que si quería, podía ir como voluntaria tanto a los Juegos Olímpicos como a los Paralímpicos”, explica. “Pero dije que sí solo a los Paralímpicos, porque dos meses era mucho tiempo. Además, como voluntario, corres tú con los gastos. He alquilado un apartamento en París todo el mes. Valoro que es una gran experiencia y que seguro que será muy interesante”, señala esta vecina de Balaguer, que da clases de inglés a personas que quieren preparar el First o mejorar su nivel de conversación.Su tarea como voluntaria será ejerciendo de chófer. “Me han asignado tareas de conductora, tendré que llevar a personas de las diferentes delegaciones a donde me digan, o a personal de prensa. Lo que me encarguen cada día”. Señala que para admitirla fue clave tener como idioma nativo el inglés. “Me defiendo en castellano y francés hablo muy poco”, señala.Conducir por París tampoco le resultará extraño porque, explica, “cuando era joven mis padres tenían una casa en Murcia y siempre iba de vacaciones conduciendo desde Inglaterra hasta Murcia y pasaba por París”. Tampoco le importa mucho a qué lado del coche esté situado el volante. De hecho, comenta que “el coche que tengo en Balaguer es inglés y por supuesto tiene el volante en el lado derecho”. Sarah ya lleva un par de semanas en París preparándose para sus tareas como voluntaria.