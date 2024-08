Javaloyes se querella por “injurias y calumnias”

El exdirector general del Lleida, Vicente Javaloyes, que ocupó este cargo hasta el pasado mes de marzo, ha llevado ante los tribunales al club por diferentes causas. Ha presentado ante el Juzgado de lo Social de Lleida una demanda laboral en la que solicita la nulidad de su despido y cuya vista se ha fijado para marzo de 2025 y ha presentado una querella por injurias y calumnias, que se encuentra en fase de tramitación tras un acto de conciliación al que no se presentó el club. También tiene intención de presentar en septiembre una demanda en la que reclamará al club 185.375,04 €, que es la cantidad que entiende que le adeuda el Lleida, según argumenta mediante un peritaje económico elaborado por un auditor. “Es una peritación que encargué para demostrar que Luis Pereira y el club me deben dinero”, explica Javaloyes a SEGRE.

El 19 de marzo de este año el Lleida emitió un comunicado en el que explicaba que el hasta entonces director general dejaba el club. El 27 de marzo Javaloyes replicó en una rueda de prensa que no se había ido, que el club le había despedido “por pérdida

El exdirector general del club ha encargado un peritaje que justifica la cantidad que ahora reclama El director deportivo cree que la pretemporada ha sido “positiva” y ve una plantilla con “variantes”

de confianza” y la respuesta del club, en otra rueda de prensa posterior, fue acusarle de que se había apropiado de dinero, concretamente 73.000 euros, lo cual niega el exdirector general.

En el peritaje se acreditan los diferentes movimientos de cobros y pagos relacionados con el Lleida, a lo que el exdirector general añade que “yo tenia un acuerdo con Luis desde diciembre de 2020” y que cuando entraron en el club “abrimos una cuenta con Luis con 100.000 euros para pagar a los jugadores. Él puso 20.000 y yo los otros 80.000 euros”, explica. “Cuando dí la rueda de prensa dije que no me había ido, que me habían despedido y que me debían dinero, unos 159.000 euros. En la que dio el club dicen que me llevé 73.000 y admiten que me deben una cantidad, pero que no

coincide con la que yo dije. Por eso me vi obligado a encargar el peritaje. He intentado alcanzar un acuerdo con elcClub en tres ocasiones. Solo quiero que se sepa la verdad. No acepto que digan que me he llevado dinero. Estoy dispuesto a renunciar a cantidades y retirar las denuncias y demandas si llegamos a un acuerdo”.

Javaloyes admite estar sorprendido porque, explica, “desde 2004 mi contable ha sido Constantino Torres, el padre de Marc Torres –actual adjunto a la presidencia del Lleida–. Cuando entramos en el Lleida propongo la incorporación de Tino y Marc que, por tanto, tiene toda la información sobre mis cuentas. No entiendo que puedan decir que me he llevado dinero”, añade.Sobre la vista por su despido, que se verá en marzo de 2025, señala que “lo que reclamo es que se reconozca que el despido fue nulo o improcedente”. Afirma que “estoy decepcionado con algunas personas. Al principio éramos solo Luis y yo y conseguimos el objetivo y ahora me veo apartado y con acusaciones falsas. Entiendo que o no me quieren pagar o no tienen dinero, aparte de que Pereira está mal asesorado”, concluye.De las deudas del club, afirma que “se está mintiendo y manipulando a la afición y el tiempo demostrará la verdad. Salvo que Pereira renuncie a las aportaciones que ha venido haciendo, la realidad es que la deuda del club ha aumentado”.

Fuster dice que solo ficharán “si sale algo muy bueno”

Raúl Fuster, director deportivo del Lleida CF, considera que la plantilla está cerrada, dentro de lo que esta afirmación significa en el mundo del fútbol. “A no ser que salga algo muy bueno o algo que consideremos que puede mejorar, o llegara alguna cesión, la plantilla está cerrada”, explicó. “Tampoco quedan fichas sénior libres, o sea que si no pasa nada raro no haremos ningún movimiento más hasta el viernes, que es cuando se cierra el plazo”, añadió.También hizo una valoración positiva de la pretemporada, que el equipo cerró el sábado con un triunfo en Barbastro por 0-1. “Hemos competido contra todos los rivales, tanto si han sido de Segunda RFEF o de Primera RFEF”, comentó. “El equipo ha tenido buenos momentos aunque, evidentemente, quedan cosas por pulir y por mejorar. El balance ha sido bueno y nos ha servido para ver en qué punto estamos y en qué podemos mejorar. Tenemos un equipo con muchas variantes”, añadió.Dijo que “los resultados en pretemporada valen de poco y las sensaciones que nos ha dejado el equipo son positivas”. De cara al estreno liguero el domingo en Ibiza, comentó que “en principio, salvo Juanan, que sufrió un golpe en el último partido del que está mejor, todos los demás jugadores están disponibles”.