Pierre Oriola explicó ayer que ante una Liga “exigente, que no será fácil”, el objetivo del equipo debe ser “dar respuesta en la pista a lo que ha hecho la gente en Lleida, que se ha volcado con el club, como demuestran los 4.000 abonados que hay”. Durante su presentación, el de Tàrrega señaló que “los equipos han de sufrir en el Barris Nord. No les tenemos que poner las cosas fáciles y hay que ganar el máximo de partidos en casa además de intentar sacar alguna cosa fuera”, teniendo en cuenta que “mantenernos en la ACB es un reto muy bonito. Estoy muy ilusionado. No tenemos que mirar más allá de mantenernos porque sería un error y todo lo que venga será un premio”, añadió.

Joaquín Prado abrió la presentación, la primera que hace el Hiopos Lleida de uno de sus fichajes, afirmando que “estamos ante la presentación más innecesaria en la historia del Força Lleida”, en relación al gran palmarés que tiene el jugador, campeón de Liga con el Barça y el Valencia y campeón del Mundo con España. “Formó parte de la primera plantilla de la historia del club (temporada 2012-13) y me alegra reencontarnos con él. No soy objetivo con él y todo lo que diga me quedaré corto”.Oriola se mostró satisfecho de formar también parte “de la primera plantilla en la ACB de la historia de este club. Para mí es muy especial volver a Lleida, soy de Tàrrega y estoy al lado de casa. También sé que es especial para mucha gente”.Añadió que “vengo a aportar experiencia, ayudar a los compañeros e intentar sumar en todas las facetas, no solo en puntos, que también, pero hay cosas que son intangibles, no son tan vistosas pero al final hacen que el equipo funcione” y recordó que cuando era más joven “si no metía 20 puntos en un partido me enfadaba y un compañero en el Sevilla, Berni Rodríguez, me dijo que tenía que ser como la quilla de un barco, porque si se rompe la quilla se desequilibra todo. Y es lo que intento”.Valoró mucho el trabajo que ha hecho el club: “No es fácil subir a la ACB y más cuando el club no tiene experiencia, porque la anterior etapa era otro club. Lo que hizo el año pasado fue espectacular y la respuesta de la gente, también. El club ha evolucionado mucho Estoy muy ilusionado” y añadió que “debemos ser ambiciosos, pero sin perder de vista que somos los nuevos. Hay que conseguir seguir en ACB el año que viene”.