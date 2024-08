Olmo ya es el líder

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça remontó al Rayo en Vallecas con una gran segunda mitad el tanto de Unai López, para firmar el pleno de triunfos en tres jornadas con Hansi Flick, gracias a los tantos de Pedri y del debutante Dani Olmo, que lideró la reacción (1-2). La entrada de Dani Olmo cambió el rumbo del partido y el fichaje estrella del Barcelona, se convirtió en gran referente el día de su esperado estreno. El Rayo plasmó su superioridad en el primer acto con un tanto de Unai López a los nueve minutos, pero fue superado en el segundo. Pedri, a la hora del partido, y Dani Olmo, que antes se había estrellado con el travesaño, con un tanto en el minuto 82, dieron el tercer triunfo en tres jornadas ligueras al líder.

Necesitaba el Barça un revulsivo y eso tenía claramente un nombre y dos apellidos: Daniel Olmo Carvajal. El flamante fichaje azulgrana de este verano, sin oportunidad aún de debutar en partido oficial, había sido inscrito ‘in extremis’ para esta cita en Vallecas. Y en el intermedio sustituyó a Ferran Torres, cuya aportación había sido escasa.Tan solo con Olmo sobre el campo, ejerciendo de mediapunta por detrás de Robert Lewandowski y desplazando a Raphinha al costado izquierdo, el Barça mejoró de forma palpable.Una de las notas negativas del partido fue la nefasta actuación arbitral. En la primera parte Soto Grado ya perdonó una amarilla clara al rayista Espino y en acciones dudosas siempre pitó contra el Barça. Dani Olmo solo necesitó 21 segundos para provocar un penalti que el colegiado no quiso ver. En el VAR tampoco advirtieron la clara acción sobre el delantero egarense. En cambio, en el gol de Lewandowski, el VAR salió al rescate para detectar una falta muy rigurosa de Koundé, . Además, el árbitro alargó hasta 10 minutos de tiempo añadido.

La victoria tuvo otra gran nota negativa que el propio técnico Hansi Flick confirmó tras el partido. Marc Bernal no pudo terminar el encuentro, dejó al Barça con diez, al no poder continuar tras un golpe con Isi. La cara del futbolista lo decía todo y el propio Flick señaló la preocupación que se ha instaurado en el vestuario. “Es una victoria, pero una victoria triste porque Bernal está lesionado. Nadie en el vestuario está contento. Lo de Marc Bernal no tiene buena pinta. Hay que esperar a las pruebas. Cuando ha entrado en el vestuario se ha notado el pesar de tenerlo lesionado”, dijo Flick. Las primeras impresiones apuntaban a que el joven jugador azulgrana podría haber sufrido la rotura de ligamentos cruzados.En cambio, Pedri solo sufrió un golpe, pese a que la entrada brutal del jugador rayista Cissé hizo temer lo peor. Además, el árbitro ni siquiera mostró tarjeta al jugador local cuando era merecedora de roja.

El gran protagonista del partido fue, sin duda, Dani Olmo, que se mostró feliz por su debut y por la victoria. “Desde que llegué ansiaba el primer partido y qué mejor manera. Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable”, dijo Olmo a DAZN.

“Me he sentido muy bien, tenía muchas ganas, me sentía muy buen físicamente y preparado para jugar. Hoy se ha dado finalmente, así que contento por haber jugado, haber debutado y haber ayudado al equipo”, agregó. Sobre sus preferencias en el campo, dijo: “Donde me ponga el míster intentaré siempre dar el máximo. En el primer partido ha sido de mediapunta, por detrás de Robert (Lewandowski). También sabe que puedo jugar en cualquiera de las dos bandas”. Olmo se definió como “un jugador que siempre busca marcar y crear ocasiones. Lamine (Yamal) me ha encontrado bien y he definido bien”.

Mallorca y Sevilla firman un 0-0

Mallorca y Sevilla firmaron un empate sin goles en el que el cuadro hispalense dominó con mucha claridad la primera mitad y pudo ponerse por delante con una gran ocasión de Sow mientras que el conjunto bermellón mejoró en la segunda mitad y tuvo la oportunidad llevarse el encuentro mediante las claras acciones de Muriqi y Samú Costa. Los últimos minutos sirvieron para ver el debut oficial del futbolista del filial, Marc Domènech, con la elástica mallorquinista y la expulsión de Saúl por protestar una decisión arbitral.

El exazulgrana Cancelo ficha por la Liga saudí

El lateral derecho portugués Joao Cancelo selló ayer su fichaje por tres temporadas con el Al Hilal, el vigente campeón de la liga de Arabia Saudí, tras abandonar el Manchester City, club para el que no jugaba desde enero de 2023 tras encadenar cesiones en el Bayern Múnich y en el Barcelona. El Al Hilal anunció en sus redes sociales la incorporación del luso, que reemplaza así al futbolista Saud Abdul Hamid tras su fichaje por la Roma, lo que le ha convertido en el primer saudí de la historia en militar en un club de la Serie A italiana.

El Espanyol incorpora al marroquí Cheddira

El delantero internacional marroquí Walid Cheddira jugará en el RCD Espanyol hasta final de temporada, a préstamo del Nápoles, que lo fichó en 2023 procedente del Bari de la Segunda división italiana. El conjunto perico anunció ayer en un comunicado la incorporación del punta africano, que despuntó en la temporada 2022-23 en las filas del Bari de la Serie B, firmando 22 goles y cinco asistencias en 38 encuentros. La pasada campaña recaló en el Nápoles, aunque no llegó a debutar y se marchó cedido al Frosinone.